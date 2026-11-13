Chọn điểm đến du học chuyển tiếp hấp dẫn trong mạng lưới 17 đại học của Global Pathways

Với 17 đại học đối tác tại Úc, New Zealand và Canada, Global Pathways mang đến các lựa chọn về ngành học, bằng cấp và thời gian du học chuyển tiếp cho sinh viên Việt Nam.

Đại học Công nghệ Sydney (UTS), một trong 13 đối tác của Global Pathways tại Australia - Ảnh: GP

Sinh viên Global Pathways (GP) học giai đoạn đầu tại Viện Đào tạo Quốc tế ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó tiếp tục du học chuyển tiếp để hoàn thành chương trình và nhận bằng ở nước ngoài. Danh sách đối tác gồm 13 đại học tại Australia, hai đại học tại New Zealand và hai đại học tại Canada.

Tìm trường, chọn ngành theo mục tiêu học tập

Tại Australia, mạng lưới đối tác Global Pathways có những trường thuộc nhóm 100 đại học thế giới theo QS World University Rankings 2027. Monash xếp thứ 31, Queensland đồng hạng 40, Western Australia đồng hạng 77 và Adelaide xếp thứ 79.

Các đối tác còn lại gồm Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Macquarie, Wollongong, Curtin, Deakin, Công nghệ Queensland (QUT), Griffith, Tasmania và Western Sydney. Mỗi trường có các lựa chọn bằng cấp, chuyên ngành và mô hình chuyển tiếp riêng.

Chẳng hạn, sinh viên quan tâm kinh tế, tài chính và kinh doanh có thể tìm hiểu các chương trình tại Monash hoặc Queensland. Trong danh mục chuyển tiếp Global Pathways, Monash có những hướng như tài chính, kinh tế, kế toán, phân tích kinh doanh. Queensland có chương trình cử nhân thương mại và quản trị kinh doanh, với các chuyên ngành tài chính, hệ thống thông tin kinh doanh, kinh doanh quốc tế, marketing.

Macquarie có những lựa chọn kết hợp kinh doanh với công nghệ, như phân tích kinh doanh, hệ thống thông tin kinh doanh, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Sinh viên cũng có thể tìm hiểu các hướng nghệ thuật, khoa học xã hội và truyền thông tại trường.

Với nhóm ngành sáng tạo, Deakin có thiết kế truyền thông, thiết kế tương tác và trải nghiệm người dùng, hoạt hình, nhiếp ảnh. Griffith có các hướng công nghệ thông tin như phát triển phần mềm, mạng và an ninh mạng, phân tích dữ liệu và Internet vạn vật.

Đại học Waikato, một trong hai đối tác của chương trình Global Pathways tại New Zealand - Ảnh: GP

Tại New Zealand, hai đối tác là Đại học Waikato và Massey. Waikato có các lựa chọn tài chính, marketing, kinh doanh số, chuỗi cung ứng và kinh doanh nông nghiệp. Massey có quản trị, kinh doanh quốc tế, phân tích kinh doanh, quản trị nhân lực và quan hệ lao động.

Ở Canada, Đại học Dalhousie có chương trình cử nhân quản trị, với những hướng như khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, quản lý khu vực công, môi trường, phát triển bền vững và xã hội. Đại học New Brunswick có chương trình cử nhân quản trị kinh doanh, gồm kế toán, kinh tế, tài chính, quản trị nhân lực và marketing.

Đại diện Global Pathways cho biết sinh viên được tư vấn 1-1 để xây dựng kế hoạch học tập ở mỗi giai đoạn. Ngoài ngành yêu thích, các bạn cần cân nhắc điều kiện chuyển tiếp, thời gian học tại nước ngoài và khả năng tài chính của gia đình.

Global Pathways giới thiệu hơn 20 bằng cấp, hơn 125 chuyên ngành cùng 10 mô hình du học chuyển tiếp. Các lựa chọn cụ thể phụ thuộc vào từng đại học, bằng cấp và chuyên ngành.

Sự chuẩn bị của sinh viên được các trường ghi nhận

TS Tim Hall - Phó Hiệu trưởng Western Sydney Việt Nam - nhận xét sinh viên Western Sydney Global Pathways bước vào chương trình với tinh thần chủ động và mong muốn khám phá kiến thức mới. “Chúng tôi luôn hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên để giúp các bạn phát triển tối đa tiềm năng khi học tập trong môi trường quốc tế”, ông chia sẻ.

Học sinh TP.HCM tìm hiểu về chương trình Global Pathways - Ảnh: GP

Sự chuẩn bị này bắt đầu ngay trong giai đoạn học tại Việt Nam. Sinh viên học kiến thức cơ sở, rèn tiếng Anh học thuật và làm quen với cách học ở bậc đại học quốc tế trước lúc chuyển sang trường đối tác.

GS.TS Jessica Gallagher - Phó Hiệu trưởng Đại học Adelaide - nhìn nhận việc học ở hai môi trường là một trải nghiệm có giá trị với sinh viên Việt Nam. “Global Pathways mang đến cơ hội tuyệt vời cho sinh viên Việt Nam trải nghiệm nền giáo dục và nghiên cứu quốc tế ở cả hai môi trường học khác nhau”, bà nói và cho biết trường sẽ hỗ trợ các bạn phát huy điểm mạnh về kinh tế và kinh doanh.

Ông John Molony - Phó Hiệu trưởng và Phó Chủ tịch Chương trình Quốc tế Đại học Deakin - đề cập sự hỗ trợ ở cả hai giai đoạn.

Các trường sẽ có những sự hỗ trợ cho các sinh viên ngay từ giai đoạn học tại Việt Nam, không phải đợi đến khi các bạn chuyển tiếp. Quá trình này giúp sinh viên chuẩn bị kỹ trước lúc học tại Deakin.

“Với Global Pathways, Đại học Deakin hỗ trợ các bạn ở cả hai giai đoạn học tại Việt Nam và chuyển tiếp”, ông cho biết.

Về phía Global Pathways, đại diện chương trình cho biết chương trình có thêm nhiều hoạt động để hỗ trợ sinh viên.

Chẳng hạn, các buổi Uni Chat tạo dịp để sinh viên trao đổi với giảng viên, cựu sinh viên của đại học đối tác. Người học có thể hỏi về ngành, yêu cầu học tập, nghề nghiệp và cuộc sống tại nơi dự định đến. Những thông tin này giúp các bạn cân nhắc lựa chọn trường và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp.

Tìm hiểu thêm về chương trình Global Pathways tại đây:

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

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Email: admissions@globalpathways.edu.vn

Website: https://globalpathways.edu.vn/