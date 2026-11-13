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Giáo dục

iSchool Ninh Thuận: 15 năm bền bỉ kiến tạo giá trị giáo dục, khẳng định dấu ấn hội nhập

P.V

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển (2011–2026), Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương. Hành trình ấy được tạo nên từ sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, tinh thần đổi mới trong giảng dạy và những thành tích đáng tự hào của nhiều thế hệ học sinh.

15 năm xây dựng nền tảng giáo dục toàn diện

Thành lập năm 2011, là thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), iSchool Ninh Thuận từng bước phát triển từ những ngày đầu thành một hệ thống giáo dục liên cấp, đáp ứng nhu cầu học tập từ bậc Mầm non, Tiểu học, THCS đến THPT.

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Trong suốt quá trình hoạt động, nhà trường kiên trì theo đuổi định hướng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp chương trình giáo dục của Bộ GD&ĐT với các chương trình hội nhập quốc tế. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng mà còn có cơ hội phát triển tư duy, kỹ năng và năng lực thích ứng với môi trường học tập toàn cầu.

Những nỗ lực trong công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng có giá trị. Tiêu biểu là 2 Bằng khen của Bộ GD&ĐT trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Bên cạnh đó, trường còn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ), Sở GD&ĐT, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, ban ngành địa phương.

Trong hệ thống Tập đoàn Nguyễn Hoàng, iSchool Ninh Thuận cũng ghi dấu ấn với các danh hiệu “Tập thể Uy tín Nguyễn Hoàng”, “Tập thể Sáng tạo”, xếp hạng Ba toàn hệ thống năm học 2021–2022 và chứng nhận “Trường học Cống hiến” năm 2023.

Đội ngũ nhà giáo – nền tảng cho sự đổi mới và phát triển

Đóng góp vào những thành quả của iSchool Ninh Thuận là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục.

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Nhiều giáo viên của trường đã đạt chứng nhận Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (MIEE/Microsoft Elevate Expert), đồng thời gặt hái thành tích tại các hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, các cuộc thi thiết kế bài giảng và sáng kiến kinh nghiệm.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, nhà trường còn xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực thông qua các hoạt động công đoàn và phong trào thanh niên. Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, nhận Bằng khen, Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh/Thành Đoàn.

Chính sự đồng lòng, nhiệt huyết và tinh thần không ngừng học hỏi của đội ngũ nhà giáo đã góp phần tạo dựng môi trường giáo dục nhân văn, khuyến khích sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.

Học sinh iSchool Ninh Thuận ghi dấu ấn trên nhiều đấu trường

Chất lượng giáo dục của iSchool Ninh Thuận còn được thể hiện qua những kết quả nổi bật của học sinh tại các kỳ thi học thuật, sân chơi trí tuệ và hoạt động ngoại khóa. Hàng trăm giải thưởng ở nhiều cấp độ là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện và nỗ lực của các thế hệ học sinh nhà trường.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh iSchool Ninh Thuận duy trì thành tích ở nhiều môn học như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Sinh học và Tin học.

Ở các sân chơi mang tính quốc tế, học sinh nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều em giành Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic Tiếng Anh Đông Nam Á (GELOSEA), Olympic Toán học quốc tế TIMO, HKIMO; đồng thời tham gia và đạt thành tích tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

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Đặc biệt, tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), nhiều thế hệ học sinh từ bậc Tiểu học đến THCS đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Thành tích này cho thấy sự quan tâm của nhà trường đối với việc phát triển năng lực ngoại ngữ, tạo điều kiện để học sinh tự tin tham gia các sân chơi học thuật.

Bên cạnh học tập, học sinh còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa và nghệ thuật. Tại Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao liên hệ thống UKA và iSchool Olympics, các em đã mang về nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các bộ môn như bơi lội, bóng đá, cầu lông.

Tiếp nối hành trình, hướng tới những dấu mốc mới

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập iSchool Ninh Thuận (2011–2026) được khép lại bằng sự kiện âm nhạc sôi động với sự tham dự của hơn 1.000 người cùng Lễ Kỷ niệm trang trọng, đánh dấu chặng đường phát triển đáng nhớ của nhà trường.

15 năm là hành trình vun đắp những giá trị giáo dục, nơi tri thức được truyền trao, nhân cách được bồi dưỡng và những ước mơ được chắp cánh. Trên nền tảng đã xây dựng, iSchool Ninh Thuận tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giáo dục và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh.

Với tinh thần kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, nhà trường kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đồng hành cùng các thế hệ học sinh trên hành trình trưởng thành và phát triển trong tương lai.

#iSchool Ninh Thuận

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