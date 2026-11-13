Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine mở kho hơn 5 triệu video chiến trường để đồng minh phát triển vũ khí AI

Duy Khánh

TPO - Ukraine cho phép các công ty quốc phòng của đồng minh tiếp cận kho dữ liệu gồm hơn 5 triệu video ghi lại hoạt động chiến đấu, nhằm huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ phát triển các hệ thống vũ khí có khả năng tự động nhận diện mục tiêu.

ukriane.jpg
Các binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị Kraken 1654 chuẩn bị máy bay không người lái Vampire trước một buổi trình diễn. (Ảnh: AP)

Sáng kiến này được triển khai thông qua Avenger Labs, một nền tảng bảo mật lưu trữ dữ liệu chiến trường thu thập trong gần 5 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hiện có khoảng 30 doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đang sử dụng cơ sở dữ liệu này để phát triển vũ khí ứng dụng AI.

Theo thỏa thuận đầu tiên, 12 công ty quốc phòng Anh sẽ được cấp quyền truy cập vào nền tảng. Ukraine cũng đang đàm phán với các quốc gia khác nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống quân sự tự động.

Điểm đáng chú ý của sáng kiến là Ukraine sở hữu lượng lớn dữ liệu chiến đấu thực tế, một nguồn tài nguyên mà các nhà phát triển vũ khí phương Tây khó có thể thu thập bằng phương pháp thông thường.

Dù nhiều doanh nghiệp đang nghiên cứu vũ khí tự động, họ vẫn thiếu dữ liệu chiến trường để huấn luyện AI nhận diện mục tiêu một cách chính xác. Trong khi đó, Ukraine đã tích lũy một lượng lớn video từ các máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công trong điều kiện thực chiến.

Thay đổi phương thức chiến tranh

Kho dữ liệu Avenger Labs bao gồm cả video gốc và hàng nghìn đoạn ghi hình đã được gắn nhãn, phân loại theo mục tiêu và điều kiện tác chiến.

Trong đó có hình ảnh xe tăng giữa mùa đông, xe tải hoạt động ban đêm, và video ảnh nhiệt ghi lại cảnh UAV phát nổ.

Những dữ liệu này giúp các nhà phát triển huấn luyện mô hình AI phân biệt mục tiêu quân sự với môi trường xung quanh, kể cả trong trường hợp con người hoặc phương tiện đang ở các trạng thái khó bị phát hiện.

Ukraine cung cấp quyền truy cập miễn phí vào cơ sở dữ liệu. Đổi lại, các doanh nghiệp tham gia phải cấp phép cho quân đội Ukraine sử dụng các phần mềm được phát triển từ nguồn dữ liệu này.

Tuy nhiên, các công ty cũng không được truy cập không giới hạn các video gốc.

Avenger Labs hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây được mã hóa, đặt máy chủ bên ngoài Ukraine. Các nhà phát triển làm việc trong một môi trường tính toán biệt lập và bảo mật, để huấn luyện và thử nghiệm các mô hình mà không trực tiếp truy cập vào tệp video gốc.

Hiệu quả của các hệ thống được đánh giá dựa trên khả năng nhận diện chính xác mục tiêu, bao gồm tỷ lệ nhận diện nhầm và tỷ lệ bỏ sót.

Theo báo cáo, một lãnh đạo doanh nghiệp đang sử dụng Avenger Labs để phát triển mô hình AI chiến đấu cho biết, kết quả huấn luyện ghi nhận tỷ lệ nhận diện nhầm dưới 5%.

Sau khi vượt qua quá trình thử nghiệm, mô hình AI có thể được tích hợp vào hệ thống điều khiển hỏa lực của UAV trên không, trên mặt đất hoặc trên biển.

Chẳng hạn, binh sĩ có thể lựa chọn mục tiêu như xe tăng trước khi phóng UAV. Phần mềm AI sau đó sẽ tự động tìm kiếm các mục tiêu thuộc nhóm đã được chỉ định.

Phần lớn các hệ thống UAV ứng dụng AI hiện nay vẫn yêu cầu người điều khiển xác nhận mục tiêu trước khi tấn công. Tuy nhiên, theo báo cáo, cả Ukraine và Nga đã triển khai một số lượng nhỏ UAV tấn công có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động.

Bên cạnh UAV, Ukraine còn nghiên cứu phát triển tên lửa tích hợp AI. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này vào các loại vũ khí tốc độ cao đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật.

Trước đó, giới chức Ukraine từng xem xét kế hoạch tiến hành một chiến dịch quy mô lớn sử dụng UAV được AI dẫn đường, nhằm làm gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay ở Mátxcơva, qua đó gia tăng sức ép lên đối thủ.

Gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe nhận định, việc Ukraine sử dụng UAV tích hợp AI đang làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh hiện đại, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh tìm cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, việc chia sẻ dữ liệu chiến trường cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ sử dụng thông tin cho mục đích trái pháp luật. Đáng chú ý, thỏa thuận cấp phép không có điều khoản riêng về nhân quyền.

Ukraine đang cung cấp quyền truy cập dữ liệu thông qua các thỏa thuận giữa các chính phủ. Theo giới chức Ukraine, các quốc gia tiếp nhận có trách nhiệm bảo đảm quân đội của mình tuân thủ các điều ước quốc tế liên quan.

Theo The Gaza, NYT

Xem thêm

#Chiến tranh Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Vũ khí AI #Video chiến trường

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Trump tính nước cờ mới với Iran

Tổng thống Mỹ Trump tính nước cờ mới với Iran

TPO - Thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tính để mặc tình trạng bế tắc với Iran và rút khỏi cuộc xung đột mà không cần đạt được thỏa thuận, Bloomberg đưa tin.

Bước ngoặt bất ngờ trong đàm phán Nga - Ukraine

Bước ngoặt bất ngờ trong đàm phán Nga - Ukraine

TPO - Tổng thống Vladimir Putin vừa đồng ý để các đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Washington cần phối hợp với các đồng minh châu Âu, để xác định liệu họ thực sự muốn hòa bình hay chiến tranh tại Ukraine.

Quốc hội Mỹ vào cuộc vụ bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Quốc hội Mỹ vào cuộc vụ bê bối của tỷ phú Jensen Huang

TPO - Ba ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ yêu cầu cựu CEO Nvidia Jensen Huang tham gia thẩm vấn kín, trong khi các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng gây sức ép buộc Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và hoạt động bán chip cho Trung Quốc.

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các khí tài quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Tổng thống Mỹ Trump thấy buồn vì bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Tổng thống Mỹ Trump thấy buồn vì bê bối của tỷ phú Jensen Huang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ bê bối liên quan đến tỷ phú Jensen Huang - người hiện đã rời ghế Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - là một sự việc “đáng buồn”, chỉ vài giờ sau khi công ty sản xuất chip này thông báo về việc ông Huang từ chức.

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ ra ‘tối hậu thư’ với Mexico

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ ra ‘tối hậu thư’ với Mexico

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Mexico, nếu nước này không ngăn chặn các đoàn người di cư mà ông cho là đang chuẩn bị vào Mỹ. Tuyên bố mới làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Washington và một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Mỹ.

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot đang bất đồng gay gắt về khả năng mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Ông Eisenkot lo ngại Thủ tướng Netanyahu có thể viện lý do an ninh để tiếp tục chiến dịch quân sự, qua đó trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe