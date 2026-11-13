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Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Sa Pa

Thành Đạt

TPO - Chiều 13/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait), du khách mất liên lạc trong quá trình đi du lịch tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa xác nhận, thi thể du khách được phát hiện gần nơi chiếc xe máy bỏ lại trước đó tại khu vực Ô Quý Hồ. Nam du khách này có thể đã xuống khu vực thác chơi và trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

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Chiếc xe máy được du khách mất tích﻿ thuê.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud do người này mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Sapa từ ngày 5/11. Sáng 7/11, ông nhờ cơ sở lưu trú thuê xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78. Khoảng 10h cùng ngày, ông điều khiển xe rời homestay và từ đó gia đình không thể liên lạc.

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Khu vực tìm thấy thi thể du khách.

Công an phường Sa Pa sau đó phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, rà soát lịch trình di chuyển của du khách. Đến tối 12/11, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe máy tại khu vực Ô Quý Hồ.

Sáng 13/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng và huy động khoảng 250 người thuộc các lực lượng Công an, Quân sự và bộ phận chỉ huy, hậu cần tham gia tìm kiếm. Các tổ công tác tập trung rà soát khu vực Sín Chải, Thác Bạc và những địa bàn lân cận.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam du khách. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành những thủ tục liên quan, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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