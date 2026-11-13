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Lào Cai:

250 người đang tìm kiếm du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Sáng 13/11, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự và lực lượng liên quan được huy động tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc khi du lịch tại phường Sa Pa (Lào Cai).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sa Pa tổ chức họp, hiệp đồng và triển khai phương án tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait). Cuộc họp do ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa chủ trì.

Theo công an phường Sa Pa, khoảng 20h10 ngày 10/11, đơn vị tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud do người này mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

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Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ được huy động để tìm kiếm du khách nước ngoài mất tích.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud đến lưu trú tại Green Sapa Homestay từ 5/11. Sáng 7/11, ông nhờ cơ sở lưu trú thuê một xe máy Yamaha PG-1, màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78.

Khoảng 10h cùng ngày, ông điều khiển xe rời homestay. Kể từ đó, gia đình và người thân không thể liên lạc, chưa xác định được lịch trình di chuyển cũng như tình trạng du khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Sa Pa triển khai xác minh nhân thân, đặc điểm nhận dạng và phương tiện du khách sử dụng, báo cáo công an tỉnh, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường phối hợp rà soát địa bàn, tuyến đường và những nơi người này có khả năng đi qua.

Thông tin tìm kiếm cũng được đăng tải trên các trang mạng xã hội để đề nghị người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phối hợp cung cấp thông tin.

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Hình ảnh du khách nước ngoài mất tích.

Đến tối 12/11, công an phường Sa Pa tìm thấy chiếc xe máy du khách sử dụng tại khu vực Ô Quý Hồ. Từ dấu vết này, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, rà soát những khu vực nghi vấn.

Sáng 13/11, các lực lượng xác định khu vực hồ Thác Bạc và vùng giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn là những địa bàn trọng điểm cần tập trung tìm kiếm. Phương án được phân công cụ thể cho từng đơn vị.

Đã có khoảng 250 người được huy động để tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc. Trong đó, lực lượng công an có 135 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân sự 85 người và bộ phận chỉ huy, hậu cần 30 người.

Các tổ tìm kiếm đang rà soát địa bàn, kiểm tra những khu vực nghi vấn, đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin liên quan. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án nhằm xác định tung tích và tình trạng an toàn của du khách.

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