Hà Nội lý giải tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản

TPO - Liên quan đến tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, dự kiến trong tháng 12 sẽ rà soát, đánh giá để quyết định phần mềm cần dừng, tích hợp hoặc tiếp tục sử dụng.

Ngày 13/11, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi của cử tri và nhân dân gửi tới hội nghị cho thấy, cử tri kiến nghị đẩy mạnh các chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng, nhân rộng mô hình tập huấn “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ, công chức và các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nội thành với ngoại thành và các vùng khó khăn.

Cử tri mong muốn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp được thực hiện thông suốt, minh bạch; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với kho dữ liệu số cá nhân, giảm giấy tờ và thời gian đi lại cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang chia sẻ tại hội nghị

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, đến nay, Sở đã tổ chức 41 lớp đào tạo chuyên sâu cho khối xã phường về trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực công vụ; riêng khối HĐND đang triển khai 43 lớp với 1.290 học viên.

Thời gian qua, thành phố đã có chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động để tự đào tạo, nâng cao năng lực số. Các địa phương cũng cần chủ động thu hút nhân lực, tăng cường đào tạo tại chỗ, khuyến khích cán bộ tự học.

Thực thi chính sách vẫn là điểm nghẽn

Liên quan đến tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản, ông Cù Ngọc Trang cho biết, dự kiến trong tháng 12 Sở sẽ rà soát, đánh giá để quyết định phần mềm cần dừng, tích hợp hoặc tiếp tục sử dụng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị các xã, phường xác định sát nhu cầu thực tế về hệ thống phòng họp trực tuyến, trang thiết bị dùng chung cho 126 xã, phường để sử dụng có hiệu quả; đồng thời chủ động đầu tư hệ thống tường lửa, bảo đảm an toàn thông tin theo phân cấp.

Ông Cù Ngọc Trang cam kết trước ngày 20/11, Sở sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể từng kiến nghị; đồng thời phối hợp với các địa phương trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vượt quá khả năng giải quyết bằng văn bản.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố sẽ đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Thủ đô vào sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa. “Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, khâu thực thi chính sách vẫn là điểm nghẽn khi 75% doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ. Ông Dũng yêu cầu thành lập tổ điều phối chuyên trách để kết nối cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương. Các chính sách cần được hệ thống hóa trong một tài liệu hướng dẫn, nêu rõ đối tượng thụ hưởng, đầu mối liên hệ và quy trình thực hiện.

“Chúng ta phải đánh giá trong khoảng 6 đến 12 tháng xem có ra sản phẩm không, qua đánh giá, các cơ quan cần mạnh dạn trình HĐND thành phố xem xét dừng hoặc điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.