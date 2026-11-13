Lộ rõ hình hài cây cầu nghìn tỷ vượt sông Hồng

TPO - Bản quy hoạch định hướng sông Hồng thành trục không gian xanh, văn hóa và kinh tế chiến lược, đồng thời ưu tiên tuyệt đối cho an toàn phòng chống lũ. Do đó, Hà Nội sẽ từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại các khu dân cư ngoài đê, kết hợp với tái định cư và xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.