Lộ rõ hình hài cây cầu nghìn tỷ vượt sông Hồng

TPO - Sau hơn một năm thi công, dự án cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng và tuyến nối Quốc lộ 32 đã hoàn thành trên 35% khối lượng, dần lộ rõ hình hài.
TPO - Bản quy hoạch định hướng sông Hồng thành trục không gian xanh, văn hóa và kinh tế chiến lược, đồng thời ưu tiên tuyệt đối cho an toàn phòng chống lũ. Do đó, Hà Nội sẽ từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại các khu dân cư ngoài đê, kết hợp với tái định cư và xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp cuối tuần Thủ đô Hà Nội có hình thái trời rét kèm mưa rải rác tiếp tục duy trì. Dự kiến trời hửng nắng xen kẽ có thể xuất hiện trong ít ngày tới.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.
TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.
TPO - Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người bán hàng rong chèo kéo khách và chửi bới hướng dẫn viên du lịch tại khu vực tượng đài Cảm Tử (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.
TPO - Liên quan đến Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì (xã Ba Vì, Hà Nội), lãnh đạo xã khẳng định đây là dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi đời sống người dân địa phương, nhưng cảnh quan, môi trường vẫn được giữ gìn, bảo tồn và phát triển sinh thái.
TPO - Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung gỡ vướng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 11/2026.
TPO - Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1. Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027 do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Bắc Bộ có hình thái trời rét chủ đạo, mưa rải rác ở một số nơi. Khu vực Hà Nội tạnh ráo, trời rét khô duy trì trong ngày.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh không vì áp lực hoàn thành 125 đồ án quy hoạch trong năm 2026 mà xem nhẹ chất lượng, tránh nguy cơ tạo ra các "quy hoạch treo" và hệ lụy lâu dài.
TPO - Chiếm khoảng 81% tổng lượng hồ sơ toàn thành phố, 25 thủ tục hành chính trọng điểm sau khi hoàn thành tái cấu trúc quy trình dự kiến tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp khoảng 1.731 tỷ đồng mỗi năm.
TPO - Từ ngày 11/11, Hà Nội chính thức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại hai lối xuống nút giao Lâm Du và Bát Khối trên đê Xuân Quan để triển khai dự án kết nối cầu Trần Hưng Đạo.
TPO - Giám đốc Sở KH&CN TP Hà Nội Cù Ngọc Trang đề xuất lắp camera AI tại công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
TPO - Theo hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vừa được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra lấy ý kiến, tổ hợp ga Ngọc Hồi được đề xuất xây dựng trên diện tích 267 ha, định hướng tích hợp cùng lúc đường sắt tốc độ cao và 5 tuyến metro.
TPO - Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.