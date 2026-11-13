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Khách bỏ quên ba lô chứa vàng, sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng ở ga tàu

Phạm Trường

TPO - Vô ý để quên ba lô chứa nhiều tài sản với giá trị hàng tỷ đồng tại nhà ga ở Thanh Hóa khi đón tàu vào tỉnh Quảng Trị, nữ hành khách may mắn được nhân viên đường sắt phát hiện, trao trả đầy đủ.

Ngày 13/11, thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam) cho biết, nhân viên ga Thanh Hóa vừa phối hợp với tổ tàu trao trả toàn bộ tài sản cho một nữ hành khách bỏ quên ba lô tại nhà ga.

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Tài sản hành khách để quên.

Đêm hôm qua (12/11), chị H. đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị). Trong lúc chờ tàu, nữ hành khách sơ ý để quên ba lô tại phòng đợi nhà ga.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa, phát hiện chiếc ba lô bị bỏ lại. Nghi là hành lý của hành khách thất lạc, bà Hương đã kiểm tra, kiểm kê tài sản bên trong và lập biên bản theo quy định.

Qua kiểm tra, chiếc ba lô chứa 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn vàng, một miếng vàng thương hiệu PNJ, điện thoại di động, máy tính xách tay và 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Ngay trong đêm, bà Hương phối hợp với ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng tàu SE1, bàn giao số tài sản để vận chuyển đến ga Đồng Hới, tìm cách trao trả cho người đánh rơi.

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Ga Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc.

Đến ngày 13/11, toàn bộ ba lô và tài sản bên trong đã được bàn giao đầy đủ cho chị H.

Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, chị H. không giấu được niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn nhân viên ga Thanh Hóa, tổ tàu cùng các nhân viên đường sắt đã tận tình hỗ trợ tìm lại tài sản bỏ quên.

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#Thanh Hóa #ba lô bỏ quên #sổ tiết kiệm #3 tỷ đồng #nhân viên đường sắt #tàu SE1

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