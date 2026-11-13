Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy

Trường Phong

TPO - Ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 13/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng (nguyên: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng); bà Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy (nguyên: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

tienphong-2810huy-1488.jpg
Ông Trịnh Trường Huy. Ảnh: TuyengiaoCaoBang.

Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Trường Huy, bà Nguyễn Ngọc Thư.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Xem thêm

#Ban Bí thư #Kỷ luật Đảng #Kỷ luật cán bộ #Trịnh Trường Huy #Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng #Khai trừ Đảng

Cùng chuyên mục

Chuyển một phần địa giới Phú Thọ về Hà Nội: Người dân có phải đổi lại giấy tờ?

Chuyển một phần địa giới Phú Thọ về Hà Nội: Người dân có phải đổi lại giấy tờ?

TPO - Về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, 243 hộ dân gồm 1.057 người thuộc tỉnh Phú Thọ chuyển về Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Hà Nội sẽ xử lý tình trạng cây hoa sữa trồng quá dày, thay thế các loại cây không phù hợp

Hà Nội sẽ xử lý tình trạng cây hoa sữa trồng quá dày, thay thế các loại cây không phù hợp

TPO - Trong năm 2027, thành phố Hà Nội sẽ rà soát, lên phương án xử lý những hàng cây hoa sữa trồng với mật độ quá dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, các loại cây xanh không phù hợp cảnh quan đô thị cũng được lên kế hoạch thay thế dần trong giai đoạn 2027-2030.

Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Sa Pa

Tìm thấy thi thể du khách mất tích ở Sa Pa

TPO - Chiều 13/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait), du khách mất liên lạc trong quá trình đi du lịch tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Người Gia Lai oằn mình dọn bùn đất sau lũ

Người Gia Lai oằn mình dọn bùn đất sau lũ

TPO - Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt, sáng 13/11, trời hửng nắng, người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả do nước lũ tràn vào.

Một đoạn công trình còn ngổn ngang tại công viên Hòn Chồng.

Lan can bờ biển Nha Trang gần 13,8 tỷ đồng dừng thi công

TPO - Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn ven biển đường Phạm Văn Đồng, có tổng kinh phí gần 13,8 tỷ đồng, đang phải tạm dừng thi công để chờ điều chỉnh thiết kế sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Cứu hộ nạn nhân bị vùi lấp trong căn nhà sập do nổ gas ở TPHCM

TPO - Khoảng 10h ngày 13/11, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến căn nhà đổ sập, nhiều căn nhà liền kề bị sập tường. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe