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Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Quốc hội bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 30 chiều 13/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

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Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI. Ảnh: QH

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14/4/1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Sỹ Hùng học Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế vật tư, được công nhận học vị tiến sĩ kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2012.

Ông Hồ Sỹ Hùng đã có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây), trong đó từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp, tập trung vào cải cách doanh nghiệp nhà nước, tạo lập môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ tháng 9/2018, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2025, ông Hồ Sỹ Hùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, đảm nhận các nhiệm vụ như xây dựng chính sách và chỉ đạo thực hiện chính sách thuộc mảng pháp chế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội…

Vào tháng 11/2025, ông Hồ Sỹ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 3/2026, ông Hồ Sỹ Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn thành phố Hà Nội.

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#Hồ Sỹ Hùng #miễn nhiệm đại biểu #Quốc hội #VCCI #đại biểu Quốc hội #công tác nhân sự

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