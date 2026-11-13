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Ai là chủ cửa hàng gas trong vụ nổ kinh hoàng làm sập nhiều nhà dân ở TPHCM?

Nguyễn Dũng - Nguyễn Tiến - Anh Nhàn

TPO - Vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) vào trưa 13/11, đã làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà và khiến nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng xác định cửa hàng này do ông C.T.H (SN 1974) làm chủ.

4 nhân viên cửa hàng bị vùi dưới đống đổ nát

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến hiện trường vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, bị sập hoàn toàn.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy (áo trắng) tại hiện trường vụ nổ
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Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn mắc kẹt, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận (TPHCM), vụ nổ khí gas xảy ra khoảng 11h cùng ngày tại cửa hàng gas tại số 81 đường Bùi Văn Ba, do ông C.T.H (SN 1974) làm chủ. Hai căn nhà số 81 và 83 đổ sập hoàn toàn.

Tính đến 13h, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận 4 nhân viên cửa hàng bị vùi dưới đống đổ nát. 6 người ở các nhà kế bên bị thương, được đưa đến các bệnh viên trên địa bàn để cấp cứu. UBND phường cho biết sức khỏe của sáu người này có chuyển biến tốt.

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Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cũng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hội thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân trong vụ nổ.
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Cửa hàng gas trước khi xảy ra vụ việc.
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Hình ảnh lực lượng chức năng cứu người mắc kẹt từ vụ nổ.

Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM phối hợp cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ nổ, đồng thời thông báo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết đã đưa nạn nhân thứ 10 ra khỏi khu vực nhà sập. Các tổ cứu hộ và lực lượng tại chỗ tiếp tục rà soát những vị trí có thể còn người mắc kẹt. Đến thời điểm cập nhật, cơ quan chức năng chưa xác nhận trường hợp tử vong.

UBND phường Tân Thuận cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị người dân tránh chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

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Hình ảnh đổ nát từ vụ nổ gas.

Sức khỏe các bệnh nhân ra sao?

Chiều 13/11, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đang điều trị cho hai nạn nhân trong vụ nổ làm sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM.

Khoảng 12h cùng ngày, bà H.T.S. (56 tuổi) bị vật văng trúng đầu khi đang đi đường. Bà được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Kết quả chụp CT cho thấy bà S. bị dập não xuất huyết vùng trán phải và xuất huyết dưới nhện ở bán cầu não phải. Các bác sĩ đã khâu vết thương ở đầu và hội chẩn liên chuyên khoa để theo dõi diễn biến chấn thương.

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Nạn nhân bị thương từ vụ nổ.

Nạn nhân thứ hai là em N.V.K. (17 tuổi). K. đang làm việc trên tầng 2 thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó bị nhiều vật nặng đổ xuống đè lên người. Em K. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Khi nhập viện, K. đã tỉnh, mặt và tay chân có nhiều vết trần xước. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân này bị chấn thương phần mềm, chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng ở nội tạng hay xương khớp.

Hiện K. đang được theo dõi tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Ngoài bà S., Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập còn tiếp nhận 3 nạn nhân. Q. (15 tuổi) phải khâu vết rách ở bàn tay phải. Bà H. bị sưng vùng trán, trầy xước mặt và tay chân. Bệnh nhân P. bị trầy xước bàn chân. Cả ba được về nhà sau khi xử trí vết thương.

Ê-kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập cũng hỗ trợ đưa 2 người từ hiện trường đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Theo thông tin ban đầu, một người bị đa chấn thương, người còn lại bị thương ở chân.

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