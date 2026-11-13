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Giải trí

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Diễn biến vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị kiện

Trạch Dương

TPO - Vụ công ty của Trần Bảo Sơn bị đạo diễn Bá Vũ kiện đang gây xôn xao dư luận. Ngày 13/11, công ty do Trần Bảo Sơn làm giám đốc phát thông cáo, đưa ra quan điểm về tranh chấp hợp đồng và dự án phim liên quan.

Tòa án Nhân dân khu vực 2 TPHCM đang thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa đạo diễn Bá Vũ và Công ty TNHH Giải trí TBS (công ty TBS). Diễn viên, đạo diễn Trần Bảo Sơn là giám đốc công ty. Vụ việc đang trong quá trình giải quyết.

Trần Bảo Sơn lên tiếng

Ngày 13/11, Công ty TNHH Giải trí TBS phát thông cáo báo chí về tranh chấp với đạo diễn Bá Vũ. Phía công ty cho biết vụ việc liên quan đến hợp đồng dịch vụ đạo diễn giữa hai bên.

Theo công ty TBS, tranh chấp đang được giải quyết không phải là tranh chấp về kịch bản phim Con đường vô tận hay bộ phim Trên con đường mới. Công ty sở hữu kịch bản Con đường vô tận và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả năm 2020. Phim Trên con đường mới cũng được cấp giấy phép phân loại phim ngày 28/10/2026.

Về quyền đối với kịch bản, công ty TBS xác nhận từng ký hợp đồng dịch vụ đạo diễn với ông Bá Vũ đối với dự án Con đường vô tận. Trong quá trình làm việc tại New York, Mỹ, phía nhà sản xuất đánh giá quá trình thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu và cho biết không sử dụng những hình ảnh do ông Bá Vũ đạo diễn.

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Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh sau 10 năm với cả ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính.

Sau đó, TBS cho biết phim Con đường vô tận ngừng sản xuất khi dịch COVID-19 xảy ra. Công ty nói hai bên không liên lạc trong thời gian dài và cho rằng hợp đồng đã ngừng thực hiện.

Tháng 1/2025, đại diện pháp lý của ông Bá Vũ gửi văn bản đề nghị thảo luận phương án để ông tiếp tục làm đạo diễn Con đường vô tận. Phía TBS cho biết không đồng ý với đề nghị này, với lý do dự án đã ngừng sản xuất. Hai bên sau đó làm việc nhưng không đạt được kết quả và bộ phận pháp lý đã gửi văn bản thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ đạo diễn.

TBS cũng đề cập việc hai bên có quan điểm khác nhau về yêu cầu bồi thường. Công ty cho biết không ngăn cản ông Bá Vũ tham gia các dự án khác, trừ những dự án có xung đột lợi ích được nêu trong hợp đồng.

Đối với Trên con đường mới, phía TBS khẳng định đây là dự án mới do Trần Bảo Sơn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn. Đạo diễn Trần Bảo Sơn tuyển chọn dàn diễn viên tại Việt Nam, ê-kíp sản xuất có hơn 100 thành viên.

Trên con đường mới được giới thiệu là dự án đánh dấu Trần Bảo Sơn trở lại điện ảnh sau khoảng 10 năm, đồng thời là lần đầu ông đảm nhận ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính.

Thông cáo cho biết phần ghi hình của phim được thực hiện tại Việt Nam, một số cảnh đường phố New York do tổ quay thứ hai thực hiện theo chỉ đạo của Trần Bảo Sơn. Những bối cảnh lấy địa điểm tại Mỹ được phục dựng tại Việt Nam.

Phía công ty giới thiệu kịch bản phim là thành quả của nhóm tác giả, biên kịch gồm Trần Bảo Sơn, Phạm Hồ Sơn, Nguyễn Thị Như Khanh, Hàm Trần và Phùng Hạ Long. TBS cho rằng một số thông tin do ông Bá Vũ đưa ra không đúng sự thật. Công ty cho biết đã lập vi bằng và dự kiến thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi, uy tín của đơn vị cũng như cá nhân Trần Bảo Sơn.

Vụ kiện gây bất ngờ

Trước khi phía TBS phát thông cáo, đạo diễn Bá Vũ công khai thông tin đã khởi kiện công ty. Ông cho biết tòa án có giấy triệu tập nguyên đơn và bị đơn.

Ngày 10/11, Tòa án Nhân dân khu vực 2 TPHCM đang thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa ông Bá Vũ và Công ty TNHH Giải trí TBS.

Theo đạo diễn Bá Vũ, ngày 15/11/2019, ông ký hợp đồng dịch vụ đạo diễn phim Con đường vô tận với phía Trần Bảo Sơn. Dự án bấm máy tại Mỹ vào cuối năm 2019. Sau khoảng hai tuần làm việc, đoàn phim trở về Việt Nam, dự kiến tiếp tục ghi hình sau Tết Nguyên đán 2020 nhưng phải tạm dừng vì dịch COVID-19.

Ông Bá Vũ cho biết trong năm 2020, ông và Trần Bảo Sơn tiếp tục tuyển chọn diễn viên, làm việc với họa sĩ để chuẩn bị kịch bản hình. Công tác chuẩn bị sau đó ngừng lại khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đạo diễn nói ông chờ dự án tiếp tục sau thời gian gián đoạn. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, ông thấy thông tin trên báo chí về việc Con đường vô tận trở lại với Trần Bảo Sơn trong vai trò đạo diễn.

Theo ông Bá Vũ, thời điểm đó hợp đồng ký trước đây vẫn còn hiệu lực. Ông cho rằng phía công ty chưa thông báo, trao đổi với ông về việc thay đổi người đảm nhận vị trí đạo diễn.

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Đạo diễn Bá Vũ nói hai bên đã gặp gỡ nhưng không giải quyết được bất đồng.

Đến tháng 6/2025, sau khi phía Trần Bảo Sơn công bố khai máy phim Trên con đường mới, ông Bá Vũ cho rằng dự án từng mang tên Con đường vô tận đã được đổi tên, trong khi những vấn đề liên quan đến hợp đồng của ông chưa được giải quyết.

Ông Bá Vũ cho biết từng nhờ luật sư gửi ba công văn đến công ty TBS để đề nghị giải quyết hợp đồng. Hai bên gặp gỡ nhưng không giải quyết được bất đồng.

Về yêu cầu khởi kiện đang được tòa án thụ lý, đạo diễn cho biết ông đề nghị thanh toán khoản tiền đợt hai và bồi thường thiệt hại liên quan hợp đồng. Ông cho rằng quyền và lợi ích của mình bị ảnh hưởng khi không tiếp tục được thực hiện công việc đã thỏa thuận.

Liên quan mối quan hệ giữa hai dự án phim, ông Bá Vũ cho rằng kịch bản có thể được chỉnh sửa, thay đổi tên gọi nhưng vẫn cần xem xét câu chuyện cốt lõi. Ông nói đã trao đổi với luật sư về khả năng khởi kiện vụ việc khác liên quan đến Con đường vô tận và các sản phẩm phái sinh.

#Trần Bảo Sơn #Bá Vũ #Tranh chấp hợp đồng dịch vụ #Điện ảnh Việt Nam #Con đường vô tận

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