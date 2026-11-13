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Giải trí

Karnataka Habba 2026: Đêm hội văn hóa kết nối cộng đồng Ấn Độ và bạn bè Việt Nam tại TP.HCM

P.V

Buổi sáng ngày 7/11, tại IDECAF (TP.HCM), Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức lễ hội Karnataka Habba 2026, nhân dịp kỷ niệm Kannada Rajyotsava, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM và đông đảo cộng đồng người Kannada cùng bạn bè Việt Nam.

Lễ hội được tổ chức nhằm đánh dấu kỷ niệm ngày Kannada Rajyotsava, mang đến một không gian đậm đà bản sắc truyền thống. Sự kiện vinh dự có sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, các thành viên Ban lãnh đạo và Ban cố vấn của Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM), cùng đông đảo khách mời, nhà tài trợ và cộng đồng người dân hai nước.

Dàn tiết mục đặc sắc

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Karnataka và tinh thần giao thoa văn hóa:

  • Tiết mục múa cổ điển kết hợp giữa Kantara và Shivastuti.
  • Các phần trình diễn Bharatanatyam, một trong những loại hình múa cổ điển lâu đời của Ấn Độ.
  • Phần biểu diễn âm nhạc của ban nhạc Kannada Vriddhi.
  • Tiết mục âm nhạc Việt Nam, mang đến sắc thái văn hóa bản địa cho chương trình.
  • Phần trình diễn áo dài tôn vinh văn hóa Việt Nam, với sự tham gia của các em nhỏ.

Lễ hội không chỉ thể hiện tinh thần Karnataka mà còn tôn vinh văn hóa bản địa thông qua các tiết mục âm nhạc Việt Nam và màn trình diễn thời trang Áo dài truyền thống. Sự giao thoa này, kết hợp cùng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của Ấn Độ, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu nhân dân Ấn Độ - Việt Nam.

Gắn kết văn hóa, lan tỏa sẻ chia

Theo đại diện ban tổ chức, Karnataka Habba 2026 mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, nơi những nét truyền thống của Ấn Độ và Việt Nam cùng hòa quyện, góp phần thắt chặt mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ngoài ra, chương trình còn mang ý nghĩa cộng đồng. Một phần kinh phí tài trợ của sự kiện sẽ được trao tặng Operation Smile, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt.

Đại diện INCHAM đã phát biểu và gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, các nhà tài trợ, đối tác, nghệ sĩ, ban tổ chức, đội ngũ tình nguyện viên và đông đảo khách tham dự đã chung tay làm nên thành công của sự kiện.

Karnataka Habba 2026 khép lại trong không khí vui tươi, để lại thông điệp về tình hữu nghị và sự gắn kết giữa cộng đồng người Ấn tại Việt Nam với bạn bè địa phương.

#Karnataka Habba 2026

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