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Hoa hậu

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Điểm nhân trắc học của Hoa hậu Yến Trang

Đỗ Quyên

TPO - Nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy nhận xét Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sở hữu đôi chân thẳng, tỷ lệ hình thể cân đối, gương mặt thanh tú. Chuyên gia lý giải sự khác biệt giữa đánh giá nhân trắc học và cảm nhận nhan sắc của khán giả.

Tỷ lệ hình thể đẹp

Trao đổi với PV Tiền Phong sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy - chuyên gia nhân trắc học có 20 năm đồng hành cuộc thi - nhận định Top 3 năm nay có những nét đẹp riêng.

Sự khác biệt về hình thể, đường nét gương mặt tạo nên diện mạo đa dạng của ba người giành danh hiệu cao nhất.

Ở góc độ chuyên môn, bà đánh giá Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sở hữu đôi chân rất thẳng, vòng một đầy đặn, tỷ lệ hình thể cân đối. Gương mặt tân hoa hậu được chuyên gia nhận xét thanh tú, mang nét đẹp hiện đại.

“Bằng sự đánh giá chuyên môn trong Top 3, người sở hữu những chỉ số hình thể nổi bật và hài hòa nhất là hoa hậu”, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy nói.

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Hoa hậu Yến Trang đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh sở hữu gương mặt dễ thương, tạo thiện cảm. Á hậu 2 Lê Phương Nghi có chiều cao nổi bật nhất, khuôn mặt mang nét hiền dịu, nữ tính.

Theo chuyên gia, mỗi người đại diện cho một sắc thái vẻ đẹp. Khi đặt cạnh nhau, ba cô gái có những đặc điểm để nhận diện, thay vì cùng thể hiện một khuôn mẫu nhan sắc.

Tuy nhiên, nhân trắc học là một phần trong quá trình đánh giá thí sinh. Bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy cho biết kết quả chung cuộc được hình thành từ nhiều yếu tố mà ban giám khảo quan sát, theo dõi trong hơn ba tháng, dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Với cách nhìn này, bà cho rằng từng thành viên Top 3 có thế mạnh và giá trị riêng để truyền tải hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Đó là vẻ đẹp hình thể, sự tự tin trong thần thái, trí tuệ và trách nhiệm với những đóng góp cho xã hội.

Tôn trọng sự khác biệt

Sau chung kết, nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Yến Trang nhận những ý kiến khác nhau. Có khán giả đánh giá cao tân hoa hậu, cũng có ý kiến cho rằng cô chưa nổi bật so với một số thí sinh. Sự khác biệt giữa kết quả chấm thi và cảm nhận của người xem đặt ra câu hỏi về cách đánh giá vẻ đẹp.

Bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy cho rằng một thí sinh có hình thể đẹp theo tiêu chuẩn nhân trắc học là người sở hữu những tỷ lệ và cấu trúc hình thể có lợi thế về mặt hình thái. Trong khi đó, sức hút sân khấu là khả năng chuyển hóa lợi thế hình thể thành thần thái, phong thái trình diễn và cảm xúc, từ đó tạo nên dấu ấn với người xem.

"Việc mỗi khán giả có những lựa chọn và cảm nhận yêu thích khác nhau là điều hết sức tự nhiên", chuyên gia cho hay.

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Theo chuyên gia, hoa hậu không nhất thiết phải là người khiến số đông cảm thấy đẹp nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là người đáp ứng tốt nhất hệ thống tiêu chí đánh giá của cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Khi được hỏi về thứ hạng Top 3 nếu chỉ xét riêng nhân trắc học, chuyên gia nhấn mạnh cơ sở đối chiếu phải là các tiêu chí và điểm số đã ghi nhận ở vòng đánh giá hình thể. Là người tham gia đánh giá từ vòng này, bà cho biết những tiêu chí chuyên môn được xây dựng, thống nhất từ đầu.

Theo bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy, không thể chỉ dựa vào ấn tượng đẹp hay chưa đẹp khi Top 3 đứng cạnh nhau để thay thế cho việc xem xét các kết quả chuyên môn. Cảm nhận thị giác của công chúng và đánh giá nhân trắc học có cơ sở tiếp cận khác nhau.

“Hoa hậu không nhất thiết phải là người khiến số đông cảm thấy đẹp nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là người đáp ứng tốt nhất hệ thống tiêu chí đánh giá của cuộc thi”, bà nói.

Chuyên gia nhấn mạnh các tiêu chí cần rõ ràng, nhất quán và được áp dụng công bằng. Theo bà, thứ tự xếp hạng của ban giám khảo hoàn toàn có thể khác thứ tự yêu thích của công chúng lúc ban đầu. Một bên là kết quả đánh giá theo hệ thống tiêu chí cụ thể, bên còn lại gắn với cảm quan và sự yêu mến của từng người.

Bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy cho rằng danh hiệu vừa là kết quả của cuộc thi, vừa là điểm khởi đầu cho hành trình khẳng định giá trị của người đăng quang. Bà ghi nhận nỗ lực của Top 3, đồng thời cho rằng hành trình phía trước đòi hỏi nhiều cố gắng hơn nữa.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, tân Hoa hậu và hai Á hậu cần tiếp tục học hỏi, trau dồi tri thức, hoàn thiện hình ảnh, phong thái, chiều sâu văn hóa và trách nhiệm xã hội để thực hiện tốt vai trò của mình.

Giá trị thực sự của một chiếc vương miện không chỉ nằm ở khoảnh khắc được trao, mà còn ở những điều tốt đẹp người đội chiếc vương miện làm được sau đó”. Bác sĩ nhân trắc Trương Hoàng Lệ Thủy.

Tại họp báo sau chung kết sáng 8/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cũng nhận câu hỏi về những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân hoa hậu cho biết đã đọc các ý kiến nhưng không quá bận lòng, bởi hiểu mỗi người có quan điểm riêng và tôn trọng sự khác biệt.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang mong khán giả tiếp tục theo dõi quá trình hoàn thiện bản thân và những hoạt động của cô sau đăng quang. Khi được hỏi về phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho biết hiện chưa có dự định thay đổi ngoại hình, hài lòng với diện mạo và muốn giữ gìn những nét đẹp tự nhiên.

Tân Hoa hậu dự kiến tham gia các dự án cộng đồng theo định hướng của ban tổ chức, đồng thời tiếp tục việc học. Cô muốn thể hiện năng lực và những giá trị bản thân có thể đóng góp qua hành động cụ thể.

#Hoa hậu Nguyễn Yến Trang #bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy #chuyên gia nhân trắc học #nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 #Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Trần Xuân Khánh Linh #Lê Phương Nghi

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