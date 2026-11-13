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Phim 18+ có Minh Hằng, Nhật Kim Anh 4 lần kiểm duyệt

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Nhật Kim Anh vào vai người mẹ trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, còn Minh Hằng thử sức với nhân vật siêu nhiên khi trở lại màn ảnh rộng sau ba năm trong phim "Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ". Phim trải qua 4 lần kiểm duyệt, được dán nhãn T18.

Ngày 12/11, ê-kíp Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ giới thiệu dự án với sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La, Bé Tư, Thạch Thảo và Hạo Khang. Thuộc thể loại huyền bí, tâm lý, giật gân, phim do Jack Carry On đạo diễn.

Minh Hằng, Nhật Kim Anh trở lại

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, người mẹ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương. Nhân vật gắn với những giằng xé trong gia đình. Sau thời gian tập trung kinh doanh, nữ diễn viên xem dự án là dịp trở lại với điện ảnh và tiếp tục tìm kiếm những nhân vật có chiều sâu nội tâm.

Rima Thanh Vy đóng Zoe, người có điều ước thành hiện thực nhưng phải đối diện hệ quả ngoài dự tính. Nhân vật chuyển từ vui mừng sang hoảng loạn trước các biến cố, đòi hỏi diễn viên thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc.

“Zoe là vai diễn khiến tôi phải lôi hết những uất ức 30 năm qua để thể hiện trên màn ảnh”, Rima Thanh Vy chia sẻ. Cô cho biết đã tham vấn chuyên gia và đăng ký khóa học tâm lý học để tìm hiểu hành vi, trạng thái tinh thần của nhân vật.

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Minh Hằng và Nhật Kim Anh được chú ý khi quay trở lại điện ảnh.

Khương Lê vào vai Hiếu, người chịu tác động từ áp lực gia đình và các mối quan hệ. Sau vai Thiên trong Hẹn em ngày nhật thực, nam diễn viên cho biết anh tập trung giải quyết yêu cầu của nhân vật mới, thay vì đặt nặng áp lực từ sự đón nhận trước đó.

“Vai Hiếu đòi hỏi ở tôi nhiều tầng cảm xúc nặng hơn. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích nhân vật để có thể truyền tải một cách chân thật nhất đến khán giả”, Khương Lê nói.

Với Minh Hằng, Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng sau ba năm dành thời gian cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Đây cũng là lần đầu cô thử sức với phim kinh dị.

Nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Mẹ mìn có diện mạo khác biệt, gắn với những giao kèo bí ẩn trong phim. Nhà sản xuất Tâm Tường cho biết đã mất một năm tám tháng thuyết phục Minh Hằng nhận lời.

“Từ lâu tôi không đặt nặng việc đóng vai chính. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân”, Minh Hằng chia sẻ.

Cô từng định từ chối vì chưa tự tin vào khả năng đảm nhận vai diễn. Sự tò mò về cách ê-kíp đưa hình tượng mẹ mìn lên màn ảnh khiến nữ diễn viên thay đổi quyết định.

Việc nhận một vai khác với các hình tượng trước đây khiến chồng Minh Hằng bất ngờ. “Anh ấy hỏi: Đó giờ em không đóng phim này, sao giờ nhận lời? Tôi bảo muốn đóng thử để biết thế nào”, cô kể. Nữ diễn viên kể thêm chồng hiểu tính cách quyết đoán của cô nên tôn trọng lựa chọn này.

Quay lại phân cảnh, huy động 7 công ty kỹ xảo

Khó khăn lớn với Minh Hằng nằm ở việc diễn xuất trước phông xanh. Phần lớn phân cảnh của nhân vật cần bổ sung hình ảnh bằng kỹ xảo, khiến cô phải tự hình dung không gian và những yếu tố chưa xuất hiện tại trường quay.

“Hai ngày quay đầu tiên khiến tôi thật sự hoang mang. Nhưng là diễn viên, tôi thích bản thân gặp nhiều thử thách để khai phá bản thân”, cô nói.

Theo Minh Hằng, vai diễn đòi hỏi nhiều ở trí tưởng tượng. Khi thiếu bối cảnh và đối tượng tương tác cụ thể, cô có lúc không biết cách thể hiện của mình phù hợp hay chưa.

Đạo diễn Jack Carry On cho rằng thời lượng xuất hiện không phải yếu tố duy nhất quyết định sức nặng của nhân vật. Anh muốn mỗi lần mẹ mìn xuất hiện đều tạo bất ngờ. Nhà sản xuất nói thêm nhân vật giữ vai trò khởi nguồn cho câu chuyện.

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Rima Thanh Vy tiếp tục với dòng phim kinh dị, tâm lý. Khương Lê trở lại sau bộ phim trăm tỷ của đạo diễn Lê Thiện Viễn.

Phim trải qua bốn lần duyệt và có hai giấy phép phân loại T18. Ở lần duyệt đầu, ê-kíp được yêu cầu cắt một phân đoạn quan trọng liên quan đến nhân vật do Minh Hằng thể hiện.

Sau khi cân nhắc, đoàn phim điều chỉnh kịch bản và quay lại phân cảnh, dẫn đến việc dời lịch phát hành. Nhà sản xuất giải thích quyết định nhằm bảo đảm tính hoàn chỉnh của nhân vật trong bản phim cuối.

“Hiện tại, sau khi xem bản phim cuối, tôi cảm thấy quyết định trước đó của mình là đúng đắn”, Tâm Tường nói.

Khâu kỹ xảo phát sinh khối lượng công việc lớn hơn dự kiến. Theo nhà sản xuất, ban đầu dự án hợp tác với hai công ty kỹ xảo tại Việt Nam, sau đó mở rộng lên bảy đơn vị, với hơn 300 nhân sự tham gia hoàn thiện phim.

#Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ #Minh Hằng #Nhật Kim Anh #Phim kinh dị #Kiểm duyệt phim

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