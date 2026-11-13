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Lời kể ám ảnh của nạn nhân vụ nổ cửa hàng gas ở TPHCM

Nguyễn Tiến - Thy Ngân

TPO - Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, nhiều căn nhà đổ sập, bụi đất phủ kín không gian. Những nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc bị sức ép của vụ nổ hất văng, mắc kẹt dưới đống đổ nát...

Đến tối 13/11, lực lượng chức năng TPHCM vẫn khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm những người còn mắc kẹt và khắc phục hiện trường vụ nổ nghi do khí gas tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

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Hiện trường vụ nổ khiến hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn. Ảnh: Nguyễn Tiến

Mọi thứ đổ sụp, cảnh tượng rất kinh hoàng

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Anh Ngọc Bình (trú tại căn nhà số 79A) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm vụ nổ xảy ra. Anh cho biết, khi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Sau vụ nổ, anh Bình bị trầy xước da; vợ anh cũng bị thương nhẹ.

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Anh Bình và vợ nhập viện sau vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng nổ rất lớn. Khi mở mắt ra, tôi thấy xung quanh mọi thứ đổ sụp, cảnh tượng rất kinh hoàng. Bụi đất bay mù mịt, nhiều vật dụng, kết cấu nhà cửa đổ xuống”, anh Bình kể.

Cùng thuê trọ trên đường Bùi Văn Ba, chị Liễu (ở căn nhà số 85) cũng trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Chị kể, thời điểm xảy ra vụ nổ, chị đang ngồi trong phòng xem phim qua điện thoại di động.

“Đang ngồi xem điện thoại tôi bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy người cứng đờ, xung quanh tối om. Sau đó, đất đá, vật liệu từ căn nhà đổ xuống vùi lấp. Tôi cố gắng cử động, nhặt những gì có thể để tìm cách thoát ra ngoài”, chị Liễu nhớ lại.

Bị mắc kẹt giữa đống đổ nát, chị liên tục kêu cứu nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp lại. Bụi đất tràn vào miệng khiến chị càng thêm khó thở. Trong lúc tuyệt vọng, chị cố gắng cử động để tìm đường thoát ra.

Một lúc sau, hai người phát hiện và dìu chị ra ngoài. Sau đó, chị được đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu. “Ra được bên ngoài, mọi người hỏi có sao không, tôi nói bị đau chân, không thể tự đi được. Sau đó, tôi được đưa ra xe để đi cấp cứu”, chị Liễu kể.

Gần như mất nhận thức sau tiếng nổ

Một nạn nhân khác là anh Đức Phúc vẫn chưa hết choáng váng khi nhớ lại khoảnh khắc vụ nổ xảy ra. Anh cho biết, sức ép từ vụ nổ hất văng anh khoảng 1m.

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Anh Đức Phúc cho biết bị sức ép vụ nổ hất văng khoảng 1m, cơ thể có nhiều vết trầy xước. Ảnh: Nguyễn Tiến

“Tôi nghe tiếng nổ rồi bị văng ra khoảng 1m. Lúc đó, tôi choáng váng, không còn biết gì nữa. Người tôi bị trầy xước nhiều chỗ. Sau tiếng nổ, tôi gần như mất nhận thức. Đến khi lực lượng cứu hộ đến, tôi mới biết mình còn sống”, anh Phúc kể.

Sau khi tỉnh lại, chứng kiến cảnh tượng xung quanh tan hoang, anh Phúc không khỏi bàng hoàng. Anh cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi sống sót sau sự cố.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận, vụ nổ xảy ra khoảng 11h ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 đường Bùi Văn Ba, do ông C.T.H. (SN 1974) làm chủ. Vụ việc khiến hai căn nhà số 81 và 83 đổ sập hoàn toàn.

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Lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm và khắc phục hậu quả vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tính đến 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận 4 nhân viên cửa hàng bị vùi dưới đống đổ nát. Sáu người ở các căn nhà kế bên bị thương, được đưa đến các bệnh viện trên địa bàn cấp cứu. UBND phường cho biết sức khỏe của những người này có chuyển biến tốt.

Đến tối 13/11, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt, khẩn trương xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ông cũng đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

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#vụ nổ cửa hàng gas #nổ gas TPHCM #đường Bùi Văn Ba #Tân Thuận #cứu hộ cứu nạn #Trần Văn Bảy #nhân chứng vụ nổ

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