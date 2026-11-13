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Quyết định thành lập Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Phong

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-MTTW-BTT về việc thành lập Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo cơ quan gồm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và các Bí thư Trung ương Đoàn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là thủ trưởng cơ quan; Bí thư Thường trực là phó thủ trưởng thường trực cơ quan; các Bí thư Trung ương Đoàn là phó thủ trưởng cơ quan.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, ngày 25/6/2026. Ảnh: PV

Lãnh đạo Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn bộ hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Quyết định cũng nêu rõ các ban, đơn vị trực thuộc của Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo đó, các ban tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Công tác Đoàn; Ban Công tác Thanh thiếu nhi; Văn phòng.

Văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc được thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc theo quy định và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị sự nghiệp gồm: Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng; Báo Tiền Phong; Báo Thanh Niên; Nhà xuất bản Kim Đồng; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ; Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam.

Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng có các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp (nếu có).

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