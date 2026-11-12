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Giới trẻ

Chàng trai TP.HCM chi 120 triệu sang Bali cầu hôn bạn gái

Sau 2 năm yêu nhau, Phương và Quyền đánh dấu bước tiến mới bằng màn cầu hôn lãng mạn tại đảo Uluwatu (Indonesia) vào tháng 9.

Sau 2 năm yêu nhau, Phương và Quyền đánh dấu bước tiến mới bằng màn cầu hôn lãng mạn tại đảo Uluwatu (Indonesia) vào tháng 9.

Khi đang ngồi trên trực thăng bay qua bãi biển ở đảo Uluwatu, Bali (Indonesia), Trần Ngọc Thanh Phương (26 tuổi, sống ở TP.HCM) bất ngờ nhìn thấy dòng chữ lớn "Phuong, Will you marry me?" được tạo bằng hoa hồng trên cát.

Cô quay sang nói với bạn trai Trần Văn Quyền (23 tuổi): "Ủa, ai tên giống em mà được cầu hôn kìa". Quyền im lặng, đến khi trực thăng hạ cánh, anh dìu Phương đến dòng chữ, quỳ gối và nói: "Trong khoảng thời gian qua mình cùng nhau cố gắng đi lên, em đã bên anh lúc khó khăn và tới thời điểm này anh đã suy nghĩ em sẽ là vợ yêu của anh, làm vợ anh nhé".

Trái với hình dung của Quyền về một màn xúc động đến mức bạn gái bật khóc, Phương lại cười không ngừng.

"Tôi cũng bất ngờ trước phản ứng của bạn gái, cứ nghĩ Phương sẽ xúc động đến mức khóc trôi lớp trang điểm", Quyền nói.

Văn Quyền cầu hôn Phương tại đảo Uluwatu ngày 9/9.
Văn Quyền cầu hôn Phương tại đảo Uluwatu ngày 9/9.

Theo chia sẻ của Quyền, ý tưởng được lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn Quốc Vườn sao băng. Biết bạn gái yêu thích biển, Quyền muốn thực hiện màn ngỏ lời ngay trên bãi cát. Nhưng sau khi tìm kiếm trên mạng, anh nhận thấy ở Bali, hình thức kết hợp trực thăng và dòng chữ cầu hôn dưới bãi cát khá phổ biến với các cặp đôi nước ngoài. Anh quyết định thử thực hiện ý tưởng này trong chuyến du lịch của hai người.

Quyền cho biết để thực hiện kế hoạch, anh dành khoảng 3 tháng chuẩn bị, từ đặt nhẫn, vé máy bay, khách sạn đến liên hệ đơn vị cung cấp trực thăng và ê-kíp quay chụp.

"Tôi phải trao đổi trước với bên vận hành trực thăng về phương án dự phòng nếu thời tiết không thuận lợi. Trong trường hợp trời mưa, lịch cầu hôn có thể được dời sang ngày hôm sau", Quyền nói.

Quyền cho biết riêng phần tổ chức màn cầu hôn, anh chi khoảng 26 triệu đồng. Tổng chi phí toàn bộ chuyến đi kéo dài 7 ngày 6 đêm (7-13/9) rơi vào khoảng 120 triệu đồng, chưa bao gồm nhẫn cầu hôn và một số chi phí phát sinh nhỏ.

Quyền và Phương yêu nhau được 2 năm, từ năm 2024.
Quyền và Phương yêu nhau được 2 năm, từ năm 2024.

Mối quan hệ của Quyền và Phương bắt đầu từ một lời mời review nhà hàng vào tháng 9/2024. Khi đó, Quyền làm truyền thông tại một công ty Hàn Quốc, còn Phương là nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực với kênh TikTok khoảng 3.000 người theo dõi. Sau hai lần làm việc chung, Quyền nhận ra cô gái này đúng gu mình, từ ngoại hình đến tính cách và bắt đầu theo đuổi.

"Tôi chủ động tìm cách trò chuyện, theo đuổi hơn một tháng mới nhận được lời đồng ý", Quyền nói.

Cả hai chính thức hẹn hò từ ngày 16/9/2024. Quyền nhận xét bạn gái ngoài đời hiền, ngoan và nhẹ nhàng, đồng thời có khả năng tính toán, quay chụp hình ảnh tốt. Đây cũng là những điểm khiến anh ấn tượng trong quá trình làm việc chung.

Đầu năm 2025, Phương trải qua khoảng thời gian khó khăn khi đã thất nghiệp được 6 tháng. Thấy bạn gái chưa tìm được công việc phù hợp, Quyền động viên cô thử tập trung vào việc sáng tạo nội dung ẩm thực. Anh cũng cùng Phương lên ý tưởng, thực hiện các video.

Trong giai đoạn này, cả hai vừa hỗ trợ nhau trong công việc, vừa chia sẻ những áp lực riêng. Với Quyền, việc có thể đồng hành và động viên bạn gái vượt qua thời điểm chông chênh là một phần đáng nhớ trong quãng thời gian bên nhau.

Trong chuyện tình cảm, Quyền thường là người chủ động thể hiện sự quan tâm. Vào các dịp lễ hay ngày kỷ niệm, cả hai duy trì thói quen tặng quà, viết thiệp cho nhau. Những cử chỉ nhỏ này cũng là cách họ bày tỏ tình cảm trong cuộc sống thường ngày.

Sau khi màn cầu hôn, cặp đôi bắt đầu những công việc đầu tiên cho đám cưới. Quyền đi may vest, Phương thử váy cưới. Cả hai dự kiến chụp ảnh cưới vào tháng 2/2027 và tổ chức hôn lễ vào tháng 9 cùng năm.

Link gốc: https://znews.vn/chang-trai-tphcm-chi-120-trieu-sang-bali-cau-hon-ban-gai-post1695703.html

Znews

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#Cầu hôn #Du lịch Bali #Tình yêu #Sáng tạo nội dung ẩm thực #Sách tâm lý #cầu hôn bằng trực thăng #Vườn sao băng #cầu hôn tại đảo Uluwatu

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