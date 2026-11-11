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Giới trẻ

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Anh Lò Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La

Ngọc Khiêm

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 11/11/2026, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ.

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Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ công nhận anh Lò Mạnh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Sơn La có ông Chá A Của - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các cơ quan.

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Anh Nguyễn Kim Quy -
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn công bố quyết định công nhận anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của anh Lò Mạnh Cường đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tân Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn nhấn mạnh việc lựa chọn các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai nhiệm vụ theo tinh thần "ba rõ, ba đo", gồm rõ người, rõ việc, rõ kết quả; đo được tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Cùng với đó, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy mạng lưới cơ sở và tăng cường kết nối với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để huy động nguồn lực cho phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lò Mạnh Cường cho biết, anh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị, thành quả của tổ chức Đoàn; chú trọng hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gần gũi, lắng nghe và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương Đoàn và của tỉnh thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo và sức trẻ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Sơn La.

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Tỉnh Đoàn Sơn La tặng hoa chúc mừng đồng chí Lò Mạnh Cường được công nhận giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Lò Mạnh Cường sinh năm 1990, có 15 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ năm 2023 đến nay, anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 9/11, tại Hội nghị bất thường lần thứ 4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa XVI đã hiệp thương cử bổ sung anh Lò Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, với 100% đại biểu tham dự nhất trí.

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#Lò Mạnh Cường #Bí thư Tỉnh Đoàn #Tỉnh Đoàn Sơn La #Trung ương Đoàn #công tác Đoàn #thanh thiếu nhi #Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La

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