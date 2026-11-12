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Giới trẻ

Khi việc chăm sóc tóc cần một phương pháp, không phải thêm một lời hứa

P.V

Giữa một thị trường chăm sóc tóc ngày càng dày đặc lời hứa, Hairborn - thương hiệu định vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe da đầu và vùng chân tóc, chọn một con đường ít ồn ào hơn: giúp người dùng hiểu mái tóc của mình và trao cho họ một phương pháp chăm sóc từ gốc.

Kệ nhà tắm của nhiều gia đình Việt hôm nay là một bức tranh thu nhỏ của thị trường chăm sóc tóc. Chai dầu gội cho tóc dầu, chai dầu xả cho tóc khô, hũ kem ủ phục hồi, lọ tinh dầu, bình xịt dưỡng. Mỗi sản phẩm mang theo một lời hứa. Vậy mà mỗi sáng, những sợi tóc vẫn nằm lại trên lược, và câu hỏi "mình đang chăm sai ở đâu" vẫn chưa có lời đáp.

Người tiêu dùng chưa bao giờ có nhiều lựa chọn như hiện nay. Nhưng nhiều lựa chọn không đồng nghĩa với nhiều hiểu biết. Phần lớn nội dung về chăm sóc tóc vẫn xoay quanh lời đánh giá sản phẩm và những hình ảnh trước, sau; rất ít nơi dành thời gian giải thích vì sao tóc yếu đi và việc chăm sóc nên bắt đầu từ đâu.

Thiếu một phương pháp, không thiếu sản phẩm

Đó cũng là điều Hairborn nhận ra khi nhìn lại thị trường để chuẩn bị cho đợt tái định vị năm 2026. Thương hiệu đúc kết nhu cầu của người dùng thành một câu, dùng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động: "Tôi không cần thêm một lời hứa mọc tóc. Tôi cần một phương pháp đủ rõ, đủ tin cậy và đủ dễ để mình thực sự duy trì".

Vương Khánh trong TVC &quot;Đừng chỉ chăm tóc - hãy chăm nơi tóc bắt đầu&quot; của Hairborn. Ảnh: Hairborn
Vương Khánh trong TVC "Đừng chỉ chăm tóc - hãy chăm nơi tóc bắt đầu" của Hairborn. Ảnh: Hairborn

Từ đó, Hairborn không chọn trở thành thêm một cái tên trên kệ, mà chọn vai trò của người dẫn đường. Theo thương hiệu, tóc khỏe bắt đầu từ gốc, nơi sợi tóc được hình thành bên dưới da đầu, trong khi phần lớn chu trình quen thuộc chỉ chạm tới thân và ngọn tóc. Thông điệp vì thế được rút gọn thành một lời nhắc: "Đừng chỉ chăm tóc. Hãy chăm nơi tóc bắt đầu".

"Một thương hiệu chuyên gia không được đo bằng số lời hứa đưa ra, mà bằng việc người dùng hiểu mái tóc của mình đến đâu. Chúng tôi muốn mỗi người biết rõ mình đang chăm ở đâu và vì sao", đại diện Hairborn chia sẻ.

Bốn bước, một trật tự mới

Phương pháp Hairborn đề xuất gồm bốn bước: Chia - Check - Lăn - Duy trì. Chia là rẽ tóc để lộ da đầu sau khi gội. Check là quan sát những vùng đang thay đổi như đường ngôi, thái dương, đỉnh đầu. Lăn là đưa sản phẩm trực tiếp lên vùng ấy, kết hợp massage nhẹ khoảng 2-3 phút. Duy trì là sự đều đặn mỗi ngày hoặc cách ngày, tùy tình trạng mái tóc.

Điều làm nên khác biệt không nằm ở từng động tác, mà ở trật tự: người dùng nhìn vào da đầu trước khi nhìn vào ngọn tóc. Mỗi sản phẩm trong chu trình cũng trở về đúng vai trò của mình. Dầu gội làm sạch, bước lăn chăm sóc vùng chân tóc, dầu xả và kem ủ giữ cho thân tóc mềm mượt.

Peel Lăn Tóc Hairborn (tên công bố: Peel Ion) được phát triển cho bước "Lăn". Một thao tác, hai tác động: đầu lăn 360° tạo massage nhẹ và hỗ trợ phân bổ tinh chất tại vùng chân tóc; phần tinh chất với Panthenol (tiền vitamin B5), Pentavitin và tinh dầu bưởi chăm sóc da đầu, kết cấu thấm nhanh, không bết dính. Theo hồ sơ công bố, sản phẩm cung cấp các dưỡng chất hỗ trợ tóc chắc khỏe, mềm mượt và làm giảm tình trạng gãy rụng tóc; hỗ trợ phục hồi tóc khô xơ, hư tổn, giảm tiết bã nhờn trên da đầu và giúp tóc trông dày hơn.

Phương pháp bốn bước đưa việc chăm sóc về đúng nơi sợi tóc bắt đầu. Ảnh: Hairborn
Phương pháp bốn bước đưa việc chăm sóc về đúng nơi sợi tóc bắt đầu. Ảnh: Hairborn

Chậm để vững

Hairborn không đưa ra mốc ngày cho sự thay đổi của mái tóc. Thương hiệu xem sự kiên nhẫn là một phần của chuyên môn: kết quả ở mỗi người phụ thuộc vào nguyên nhân, cơ địa và sự đều đặn; sản phẩm là bước bổ sung, không thay thế dầu gội hay việc thăm khám. Khi tóc rụng tăng rõ rệt, kéo dài hoặc vùng thưa lan nhanh, thương hiệu khuyến nghị người dùng đi khám chuyên khoa da liễu.

"Đừng chỉ nghe Hairborn nói. Hãy để hành trình mái tóc lên tiếng". Thông điệp ấy được thương hiệu dùng như một lời mời, để chính người dùng quan sát và đánh giá.

Với vai trò chuyên gia chăm sóc sức khỏe da đầu và vùng chân tóc, Hairborn kỳ vọng một ngày, kệ nhà tắm của người Việt không cần thêm nhiều chai lọ hơn, mà chỉ cần một cách chăm đúng hơn. Bởi khi mái tóc dần lấy lại sức sống từ gốc, sự tự tin cũng dần trở lại.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/hairbornvietnam

Tên sản phẩm: Peel Lăn Tóc Hairborn (tên công bố: Peel Ion)

Công dụng: Cung cấp các dưỡng chất hỗ trợ tóc chắc khỏe, mềm mượt và làm giảm tình trạng gãy rụng tóc. Hỗ trợ phục hồi tóc khô xơ, hư tổn, giảm tiết bã nhờn trên da đầu và giúp tóc trông dày hơn.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAIRBORN VIỆT NAM

Địa chỉ: 38 Đường số 14, Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cảnh báo: Sử dụng 2 ngày/lần, sau bước gội đầu khi tóc còn ẩm nhẹ (khoảng 30 - 50%) để đạt hiệu quả tối ưu. Tránh sử dụng với tần suất hoặc liều lượng vượt mức cần thiết.

#Hairborn #Peel Lăn Tóc Hairborn #Chăm sóc da đầu #Chăm sóc tóc #Rụng tóc

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