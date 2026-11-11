Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thưởng 500 triệu đồng cho sáng kiến bảo vệ môi trường

Gia Linh

TPO - Cuộc thi GEN.IMPACT 2026 dành tổng giải thưởng 500 triệu đồng cho các dự án tình nguyện vì môi trường, trong đó giải Nhất trị giá 100 triệu đồng. Đáng chú ý, những sáng kiến xuất sắc sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2027.

Ngày 11/11, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH PDA & Partners tổ chức lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện (GEN.IMPACT).

Dự lễ phát động có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong đó đặt ra định hướng: "Mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể".

ddt-7798.jpg
Lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện (GEN.IMPACT) được tổ chức chiều 11/11 tại Hà Nội. Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại lễ phát động, anh Lâm Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm, tôn vinh ý tưởng sáng tạo mà còn phát huy kiến thức chuyên môn và tinh thần tình nguyện của sinh viên trong giải quyết các vấn đề môi trường.

“Chúng tôi kỳ vọng những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn sẽ được kết nối với địa phương, chuyên gia và các nguồn lực để triển khai thành những mô hình tình nguyện có sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng và nhân rộng”, anh Lâm Tùng nêu.

ddt.jpg
Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Dương Triều

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các ngành, địa phương để xác định những vấn đề môi trường cần giải quyết, từ đó đặt hàng sáng kiến từ sinh viên. Các trường học cần phát hiện, hỗ trợ những nhóm sinh viên có ý tưởng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.

Tại lễ phát động, bà Trần Thị Thảo Nguyên - nhà sáng lập Công ty TNHH Hiệp hội Truyền thông PDA & Partners, đơn vị đồng tổ chức cho rằng thế hệ trẻ hiện nay có khả năng tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ và sáng tạo những cách giải quyết mới.

“Đồng hành cùng GEN.IMPACT là cùng đầu tư cho những giải pháp hôm nay và năng lực kiến tạo của thế hệ sẽ đảm nhận tương lai đất nước”, bà Nguyên nói.

m2.jpg
Bà Trần Thị Thảo Nguyên cho biết cuộc thi được khởi xướng nhằm tạo cơ hội để người trẻ trưởng thành thông qua những giải pháp và giá trị tạo ra cho cộng đồng.

Với chủ đề Hành động vì Môi trường, GEN.IMPACT 2026 đặt sinh viên trước những bài toán thiết thực tại trường học, địa phương và cộng đồng, khuyến khích vận dụng tri thức để phát triển giải pháp có khả năng ứng dụng.

Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung ưu tiên: Lối sống xanh, Đa dạng sinh học, Ô nhiễm môi trường, Ứng dụng AI và công nghệ trong bảo vệ môi trường, Truyền thông thay đổi nhận thức và hành động.

Điểm nhấn của cuộc thi là yêu cầu hiện thực hóa ý tưởng thông qua các bước xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, lập kế hoạch triển khai và đo lường tác động. Tổng giá trị giải thưởng mùa đầu tiên năm 2026 là 500 triệu đồng, trong đó giải Nhất hạng mục sáng kiến giải pháp trị giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh hạng mục chính, các đội thi có thể tham gia hai hạng mục bổ trợ là phim ngắn và thiết kế hình ảnh. Những sáng kiến xuất sắc sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế gắn với Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2027, qua đó đánh giá hiệu quả và khả năng duy trì, nhân rộng mô hình.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 9/2027. Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ vòng sơ khảo trực tuyến tại website từ ngày 6/11 đến 31/12/2026. Dự kiến, 40 sáng kiến được lựa chọn vào vòng bán kết và 10 bài thi xuất sắc nhất tranh tài tại chung kết toàn quốc ngày 15/5/2027 ở TPHCM.

Xem thêm

#GEN.IMPACT 2026 #sáng kiến môi trường #dự án tình nguyện #sinh viên Việt Nam #giải thưởng 500 triệu #Mùa hè xanh 2027 #Trung ương Hội Sinh viên

Cùng chuyên mục

Anh Lò Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La

Anh Lò Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

'Check-in Hạnh phúc’: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

'Check-in Hạnh phúc’: Từ lá thư tuổi lên 8 đến những câu chuyện tuổi xế chiều

Từ lá thư viết tay của một học sinh lớp 3 đến những suy ngẫm của người ngoài 70 tuổi; từ miền núi, các vùng miền trong nước đến những tác phẩm gửi về từ nước ngoài bằng tiếng Anh, Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” đang mở ra một không gian chia sẻ đa dạng, nơi mỗi người có thể nhìn lại hành trình sống và nhận ra một phiên bản khác của chính mình.

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

Đề xuất nghỉ 27/7: Để ngày tri ân sống trọn vẹn ‘Uống nước nhớ nguồn’

TPO - Đề xuất ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ lễ đang nhận được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Với những người trẻ, nhất là các cán bộ Đoàn - Hội, đây không chỉ đơn thuần là việc có thêm một ngày nghỉ ngơi, mà là khoảng lặng cần thiết để thế hệ hôm nay trực tiếp sống trọn vẹn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tuổi trẻ Ninh Bình đẩy nhanh chuyển đổi số, phát huy sáng tạo trong nhiệm vụ chuyên môn

Tuổi trẻ Ninh Bình đẩy nhanh chuyển đổi số, phát huy sáng tạo trong nhiệm vụ chuyên môn

TPO - Kiểm tra định kỳ tại các cụm thi đua, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đề nghị các đơn vị trực thuộc quán triệt và quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cách tổ chức hoạt động Đoàn và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học: Đừng bán thứ mình có!

Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học: Đừng bán thứ mình có!

TPO - Thương mại hóa nghiên cứu khoa học không đơn thuần là đưa một công nghệ ra thị trường, mà trước hết phải tìm được lời giải cho những bài toán thực tiễn. Từ câu chuyện khởi nghiệp công nghệ giọng nói AI đến những thách thức của công nghệ sâu, các nhà khoa học cùng nhấn mạnh: Muốn thị trường đón nhận, đừng bán thứ mình có, hãy tạo ra thứ xã hội cần.

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

'Phép màu' từ công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn dưới tán rừng

TPO - Phế phụ phẩm từng bị châm lửa đốt khói đen ngột ngạt bỗng hóa thành dòng dinh dưỡng hồi sinh những tầng đất bạc màu; loài hoa dại ven đồi qua công nghệ sinh học và thuật toán AI bỗng biến thành "vũ khí" khắc chế sâu bệnh thay cho thuốc độc hóa học. Sự kết hợp kỳ diệu giữa công nghệ hiện đại và tư duy kinh tế tuần hoàn ấy đang tạo ra phép màu “đổi đời” cho cả đất và người ở Lục Yên (Lào Cai).

Check - in từ trái tim

Check - in từ trái tim

Bạn đã từng đi những đâu để check - in hạnh phúc?Còn tôi, tôi đã bước được vào trái tim của một đứa trẻ, đứa con trai 11 tuổi của tôi.

Tuyên dương 34 gương tiêu biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

Tuyên dương 34 gương tiêu biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

TPO - Khẳng định câu chuyện của 34 nhà giáo được tuyên dương là bài học sống động về lòng nhân ái, trách nhiệm và ý chí vượt khó, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên soi mình vào sự tận tụy của thầy cô; thể hiện lòng biết ơn bằng sự cố gắng trong học tập, lao động, bằng cách sống tử tế và có ích.

Chỉnh ảnh bằng AI, bất ngờ thấy chân dung mình trên quảng cáo

Chỉnh ảnh bằng AI, bất ngờ thấy chân dung mình trên quảng cáo

TPO - Một sinh viên tải ảnh chân dung lên ứng dụng AI để chỉnh sửa ảnh tốt nghiệp, vài tháng sau bất ngờ phát hiện hình ảnh của mình xuất hiện trong quảng cáo một dịch vụ khác. Từ tình huống này, chuyên gia cảnh báo nguy cơ dữ liệu cá nhân bị khai thác vượt ngoài mục đích người dùng đã đồng ý.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe