Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số

TPO - Ngày 12/11, tại Trường Đại học Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tập huấn phát triển năng lực số năm 2026, kết hợp Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số và Ngày hội Mặt trận số.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 12, 13/11, Ban Tổ chức đã bố trí 5 gian hàng trải nghiệm công nghệ số và mở 3 lớp tập huấn phát triển năng lực số dành cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Với quy mô khoảng 200 người mỗi lớp (tổng cộng 600 học viên), các hoạt động góp phần tạo môi trường học tập, trải nghiệm và thực hành trực quan. Qua đó từng bước đưa tiện ích của công nghệ số vào đời sống sinh hoạt, lao động của cộng đồng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phát triển năng lực số năm 2026.

Anh Nguyễn Hải Nam – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, lực lượng đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ vai trò xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số. Trọng tâm là việc xây dựng, phát triển các đội hình tình nguyện “Bình dân học vụ số”, trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu khác.

Hưởng ứng chiến dịch, anh Lê Hoàng Quyết – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, địa phương đã và đang bám sát thực tiễn để triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực số cho người dân.

Ban Tổ chức đã bố trí 5 gian hàng trải nghiệm công nghệ số.

Anh Quyết kêu gọi cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên phải chủ động tự trang bị kiến thức, trở thành những hạt nhân nòng cốt hướng dẫn lại cho cộng đồng theo tinh thần “người biết dùng dạy người chưa biết dùng”. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn và Mặt trận các cấp cần huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhóm người cao tuổi, người yếu thế và bà con ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ.

“Các hoạt động hướng dẫn chuyển đổi số cần xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của bà con, chú trọng phương pháp 'cầm tay chỉ việc', truyền đạt dễ hiểu, giúp người dân sử dụng an toàn, tránh rủi ro trên không gian mạng. Hiệu quả của phong trào phải được đong đếm bằng chính khả năng ứng dụng kỹ năng số vào thực tiễn đời sống của người dân, tuyệt đối không dừng lại ở việc tham gia điểm danh tập huấn hay hoàn thành chứng chỉ”, anh Quyết nói.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tập huấn phát triển năng lực số năm 2026, kết hợp Lễ phát động Chiến dịch “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã điểm lại kết quả nổi bật của 5 đội hình “Bình dân học vụ số" tiêu biểu thời gian qua. Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trực tiếp trao nguồn lực hỗ trợ, động viên các đội hình tiếp tục bám sát cơ sở, duy trì hoạt động hiệu quả.

Ngay sau đó, các đội hình tình nguyện đã bắt tay ngay vào việc hỗ trợ người dân thao tác, ứng dụng công nghệ số tại các gian hàng trải nghiệm và các khu dân cư.