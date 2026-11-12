Thanh niên Quân đội nối mạch truyền thống trên không gian số

TPO - Gần 75 năm sau ngày chi đoàn đầu tiên trong Quân đội ra đời, cuộc thi tìm hiểu truyền thống trên nền tảng số được khởi động tại Trung đoàn 246. Cùng với sân chơi dành cho tuổi trẻ toàn quân, những mục tiêu về huấn luyện, chuyển đổi số, hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ được đặt ra.

Tìm hiểu truyền thống trên nền tảng số

Sáng 12/11, tại Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) ở xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội phát động cuộc thi trực tuyến “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”. Ảnh: Nguyễn Minh

Ngày 8/2/1952, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246, với 32 đoàn viên. Đại đội 29 nay là Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1.

Cuộc thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2027). Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

“Cuộc thi cũng là bước đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tăng cường giao lưu với các đơn vị kết nghĩa, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp ‘Bộ đội Cụ Hồ’”, Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại chương trình.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ trao quà tặng Đoàn cơ sở Trung đoàn 246.

Để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội đề nghị cơ quan chính trị các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn triển khai gắn với đợt thi đua cao điểm và các hoạt động kỷ niệm.

Ban Tổ chức đặt mục tiêu 100% tổ chức Đoàn triển khai cuộc thi đến đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong đơn vị, đồng thời phối hợp vận động ĐVTN các đơn vị kết nghĩa tham gia. Cuộc thi diễn ra ba tuần, từ ngày 12/11 đến hết ngày 4/12/2026, trên website 75namthanhnienquandoi.vn; tuần đầu bắt đầu lúc 19 giờ ngày 12/11.

Cán bộ, ĐVTN Quân đội và đơn vị kết nghĩa tham gia phần thi hưởng ứng tại Trung đoàn 246.

Tại phần thi hưởng ứng, 6 ĐVTN đã được trao giải nhất, nhì, ba.

Thi đua bằng những việc cụ thể

Cũng trong sáng 12/11, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 phát động đợt thi đua cao điểm cùng chủ đề, tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm cho tuổi trẻ toàn quân.

Theo Thiếu tá Dương Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 246, đợt thi đua diễn ra từ 15/11/2026 đến hết tháng 1/2027, gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.

Trong đó, tuổi trẻ đơn vị chú trọng huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập. Vai trò của “Tổ hỗ trợ số” được phát huy nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số, xây dựng mỗi cán bộ, ĐVTN thành một “Chiến sĩ số”, làm chủ nền tảng số, công nghệ và vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Đồng diễn, múa cờ, trống hội và biểu diễn võ thuật tại chương trình phát động thi đua cao điểm. Video: Nguyễn Minh

Cùng với các chỉ tiêu huấn luyện, tổ chức Đoàn các cấp triển khai công trình thanh niên, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho người dân, phối hợp thực hiện chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”. Trung đoàn đặt mục tiêu 100% ĐVTN hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; tổ chức trồng mới 1.000 cây xanh.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Lương Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246, ghi nhận hiệu quả các câu lạc bộ học tiếng dân tộc, võ thuật, trống hội, nhạc cụ dân tộc và mô hình hướng nghiệp của tuổi trẻ đơn vị.

Chương trình phát động thi đua cao điểm có sự tham dự của lãnh đạo Quân khu 1, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu các cơ quan, đơn vị và gần 2.000 cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 246.

Đối với đợt thi đua cao điểm, Thượng tá Khánh yêu cầu lựa chọn khâu đột phá vào nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện năm 2027; tránh chung chung, dàn trải, phô trương, chồng chéo nội dung và hình thức. Việc xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với điều kiện đơn vị, triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả thiết thực.

Chính ủy Trung đoàn 246 cũng đề nghị tổ chức Đoàn phối hợp với tuổi trẻ các xã Yên Trạch, Phú Lương, Phú Xuyên triển khai công trình, phần việc gắn với phong trào “Đoàn Tân Trào chung sức xây dựng nông thôn mới”.

﻿ Đợt thi đua cao điểm gồm nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực.

Đại diện các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 ký kết giao ước thi đua.