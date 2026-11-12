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Giới trẻ

'Hoa khôi' giải bóng đá Mai Châu thần tượng Đình Bắc, Quang Hải

Lường Thảo My, nữ sinh người Thái 17 tuổi, bắt đầu chơi bóng từ năm 8 tuổi. Cô cùng đội Sơn La Storm giành hạng ba tại giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu.

Lường Thảo My, nữ sinh người Thái 17 tuổi, bắt đầu chơi bóng từ năm 8 tuổi. Cô cùng đội Sơn La Storm giành hạng ba tại giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu.

Thảo My gây chú ý tại Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026.
Thảo My gây chú ý tại Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026.

Trở lại nhịp sống thường ngày sau Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026, Lường Thảo My (17 tuổi, dân tộc Thái, sống ở phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vẫn bất ngờ khi được nhiều người biết đến.

Tại giải đấu diễn ra ngày 7-8/11 ở xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, My cùng đội Sơn La Storm giành hạng ba. Nữ sinh cho biết cô và các đồng đội đã thi đấu hết mình, hài lòng với những gì cả đội thể hiện.

“Tôi rất xúc động và vui khi được mọi người biết đến và yêu quý. Tôi không nghĩ tình yêu bóng đá của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm, cổ vũ đến vậy”, My chia sẻ.

Mê bóng đá từ năm 8 tuổi

Trước giải, My và các đồng đội ở Sơn La Storm có ít thời gian tập luyện cùng nhau. Với My, lịch học ở trường vẫn được ưu tiên. Cô thường tranh thủ chơi bóng vào những lúc rảnh.

“Đội tôi phải di chuyển khoảng 61 km mới đến được sân Tày Khao, Mai Châu. Cả đội xuất phát từ tối thứ sáu. Dù trước giải không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, chúng tôi động viên cùng cố gắng”, My nói.

Chưa qua đào tạo bài bản, My thử sức ở cả vị trí tiền đạo lẫn hậu vệ để tìm ra vị trí mình yêu thích nhất. Cô xem đây cũng là cơ hội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Thảo My cho biết có thể chơi ở nhiều vị trí, từ tiền đạo đến hậu vệ.
Thảo My cho biết có thể chơi ở nhiều vị trí, từ tiền đạo đến hậu vệ.

My hiện học lớp 12 Trường THPT Thảo Nguyên. Phần lớn thời gian của cô dành cho việc học. Những buổi ra sân thường bắt đầu từ lời rủ của bạn bè hoặc người quen.

My làm quen với bóng đá từ năm 8 tuổi, khi thường xuyên theo chân các anh chị trong làng ra sân chơi.

“Ở làng tôi, ai ai cũng chơi bóng đá. Đây là hoạt động quen thuộc với nhiều người, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Những buổi chiều, mọi người lại rủ nhau ra sân, trong đó có đông đảo các bạn nữ”, My kể.

Ban đầu, My chỉ tò mò, muốn chạy theo các anh chị để chơi thử. Càng ra sân, cô càng thích đá bóng. My dần chủ động tham gia các trận bóng trong xã rồi thử sức ở những giải đấu ngoài tỉnh.

Với My, bóng đá còn là cách giải tỏa áp lực sau một ngày học. “Đi học về có thể mệt, nhưng nghe có kèo bóng là tôi lại chạy đi đá. Đá xong về thấy vui hẳn”, nữ sinh nói.

Bà Hải từng lo lắng con gái có thể gặp chấn thương khi thường xuyên tập luyện và tham gia các giải bóng đá.
Bà Hải từng lo lắng con gái có thể gặp chấn thương khi thường xuyên tập luyện và tham gia các giải bóng đá.

Việc My thường xuyên ra sân ban đầu khiến mẹ cô, bà Lê Hải, lo lắng.

“Tôi sợ con gái chơi bóng dễ va chạm, chấn thương, đồng thời ngại con phải hoạt động ngoài trời nhiều sẽ bị đen da. Nhìn con say mê bóng đá, tôi dần nhớ lại thời trẻ mình cũng từng mê bóng chuyền, thậm chí có lúc trốn đi chơi, từ đó chuyển sang ủng hộ, nhiệt tình cổ vũ con”, bà Hải nói.

Thần tượng Đình Bắc, Quang Hải

Ngoài những buổi ra sân cùng bạn bè, My thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Cô đặc biệt yêu thích hai cầu thủ có lối chơi kỹ thuật là Quang Hải và Đình Bắc.

“Tôi rất ấn tượng với anh Quang Hải ở sự khéo léo, nhãn quan chiến thuật và những pha phối hợp trong không gian hẹp. Còn anh Đình Bắc mang đến cảm giác rất tốc độ, tự tin. Tôi học hỏi ở hai anh sự tự tin và tinh thần thi đấu hết mình mỗi khi ra sân”, My chia sẻ.

My cho rằng chơi bóng đá không làm giảm sự nữ tính. Với cô, điều quan trọng là tự tin theo đuổi đam mê.
My cho rằng chơi bóng đá không làm giảm sự nữ tính. Với cô, điều quan trọng là tự tin theo đuổi đam mê.

My cũng áp dụng những điều học được từ các cầu thủ yêu thích vào mỗi lần ra sân. Dù chưa có nhiều điều kiện tập luyện bài bản, cô cho biết mình luôn cố gắng chơi hết sức, tự tin phối hợp với đồng đội và thử sức ở nhiều vị trí.

Khi hình ảnh tại giải Mai Châu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, My nhận được nhiều lời cổ vũ, cùng một số bình luận trái chiều về chuyện con gái chơi bóng đá. Cô cho rằng mỗi người có một sở thích riêng và môn thể thao họ chọn không nên trở thành thước đo sự nữ tính.

Ở trường, My vẫn mặc áo dài, học tập và sinh hoạt cùng các bạn đồng trang lứa. Khi ra sân, cô thoải mái trong trang phục thể thao, tự tin chạy và tranh bóng.

“Với tôi, sự nữ tính không nằm ở việc mình chơi môn thể thao nào, mà ở sự tự tin và hết mình với đam mê. Dù trên sân cỏ hay khi mặc áo dài đi học, tôi vẫn luôn thấy tự hào về hình ảnh của mình”, My nói.

Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026 khởi tranh ngày 7/11/2026 tại Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình, với sự góp mặt của 8 đội bóng đến từ Mai Châu, Vân Hồ và các địa phương lân cận. Bên cạnh hoạt động thể thao, giải còn là dịp giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc. Theo ban tổ chức, FC Mường Hịch giành giải Nhất, còn danh hiệu Hoa khôi của giải thuộc về cầu thủ Lường Thảo My.

Link gốc: https://znews.vn/hoa-khoi-giai-bong-da-mai-chau-than-tuong-dinh-bac-quang-hai-post1695524.html

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#Mai Châu #Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026 #nữ cầu thủ #cầu thủ Lường Thảo My #hoa khôi bóng đá

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