Chủ động tạo ra năng lượng tích cực: Mỗi ngày đều đáng sống, sống đáng một ngày

Vì sao những buổi tối sau 6 giờ chiều của người trẻ hiện đại ngày càng rộn rã tiếng cười trên sân pickleball, những cung đường chạy hay các sân chơi thể thao thay vì chỉ quẩn quanh với màn hình máy tính?

Không chờ đến cuối tuần mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống, người trẻ đang chọn cách sống chủ động, biến mỗi ngày trôi qua thành một hành trình đáng nhớ. Giữa nhịp sống bận rộn, thể thao sau giờ làm cùng bí quyết nạp năng lượng nhanh gọn chính là "liệu pháp hạnh phúc" giúp họ giữ vững tinh thần tích cực và tràn đầy hứng khởi.

Chuyển động sau 6h tối: Khi văn phòng không phải là tất cả

Hình ảnh quen thuộc của người trẻ hiện đại không chỉ gói gọn sau màn hình máy tính hay trong bốn bức tường văn phòng. Ngay khi tiếng chuông 6 giờ chiều vang lên, họ sẵn sàng gác lại những bộn bề công việc để bước ra ngoài, hòa mình vào không gian chuyển động đầy năng lượng. Đó có thể là những trận pickleball rộn rã tiếng cười trên sân đấu, hay những bước chạy bền bỉ dọc theo cung đường quen thuộc để giải tỏa mọi căng thẳng.

Dành thời gian vận động sau giờ làm căng thẳng là cách tốt nhất để cơ thể nạp lại năng lượng. Nguồn ảnh: NHCC

Thể thao giờ đây không đơn thuần là rèn luyện thể chất, mà đã trở thành "liệu pháp hạnh phúc" tinh thần, là cách người trẻ tìm kiếm nụ cười và tái tạo nguồn năng lượng tích cực sau một ngày dài bận rộn.

Tuy nhiên, nhịp sống tất bật đôi khi vô tình đặt ra những rào cản vô hình. Cơ thể dễ rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng vào cuối ngày, khiến không ít người cảm thấy chần chừ và vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc trải nghiệm đáng giá cùng bạn bè.

"Nhiên liệu" cho nhịp sống không ngắt quãng

Để nhịp sống năng động không bị gián đoạn bởi những cơn mệt mỏi âm ỉ, giải pháp tối ưu được giới trẻ truyền tai nhau chính là tiêu chí: Nhanh - Gọn - Đủ chất. Sự xuất hiện của sữa uống lên men Betagen Pro chính là mảnh ghép hoàn hảo. Mang đến sự kết hợp thông minh từ cặp đôi Probiotics (lợi khuẩn) và Protein (chất đạm) trong một thiết kế tiện lợi, sản phẩm giải quyết trọn vẹn bài toán dinh dưỡng cho người bận rộn:

Hỗ trợ tiêu hóa êm bụng: Thành phần lợi khuẩn Probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cho cơ thể luôn nhẹ nhõm, thoải mái từ bên trong.

Nạp nhanh năng lượng: Bổ sung hàm lượng đạm thiết yếu hỗ trợ cơ bắp phục hồi tức thì, sẵn sàng nhập cuộc chơi thể thao ngay sau giờ làm mà không lo uể oải.

Betagen Pro mang đến bộ đôi Probiotics (lợi khuẩn) và Protein (chất đạm), bổ sung năng lượng, hỗ trợ cân bằng hệ tiêu hóa. Nguồn ảnh: NHCC

Đánh dấu lịch hẹn cho chuỗi trải nghiệm tràn năng lượng

Tinh thần chủ động sống trọn từng khoảnh khắc đã được khắc họa rõ nét qua những sân chơi lớn đầy nhiệt huyết. Sức nóng của phong cách sống này đang được chứng minh mạnh mẽ qua sự đồng hành của Betagen Pro tại giải chạy Farun và giải thi đấu Edison Shang Pickleball 2026. Mỗi bước chạy, mỗi đường bóng đều gắn liền với sự tiếp sức đắc lực từ dòng sữa uống lên men Betagen Pro.

Sự kiện BETAGEN PRO Fest diễn ra ngày 14,15 tháng 11 hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thú vị. Nguồn ảnh: NHCC

Và để tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết đó, Sự kiện BETAGEN PRO Fest dành cho những ai yêu thích vận động sẽ diễn ra vào ngày 14,15 tháng 11 này tại Tầng 5 - Crescent Mall, Phường Tân Mỹ, TP.HCM. Với điểm nhấn độc đáo là thử thách leo núi nhân tạo, BETAGEN PRO Fest sẽ mang đến không gian bùng nổ để bạn cùng hội bạn thân vui chơi và chinh phục những giới hạn mới và biến những ngày cuối năm trở thành những kỷ niệm khó quên.

Chủ động tạo ra năng lượng tích cực, mỗi ngày đều là một ngày đáng sống. Hãy để Betagen Pro đồng hành cùng bạn trên hành trình viết nên những trải nghiệm rực rỡ nhất!