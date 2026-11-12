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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Ninh Bình triển khai hơn 44.000 công trình, phần việc thanh niên

Xuân Tùng

TPO - Điểm nổi bật về hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Bình trong 9 tháng đầu năm là đã triển khai trên 44.000 công trình, phần việc thanh niên, trồng và chăm sóc hơn 800.000 cây xanh; xây dựng được 30 ngôi nhà khăn quàng đỏ; 131 điểm vui chơi, tập luyện thể dục thể thao.

Ngày 12/11, Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình.

Chủ trì buổi làm việc có anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Việt Nam; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

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Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình trong năm 2026 tiếp tục được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai 44.172 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng; trồng và chăm sóc trên 800.000 cây xanh; xây dựng được 30 ngôi nhà khăn quàng đỏ; 131 điểm vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, trị giá hơn 2 tỷ đồng; trao tặng trên 9.000 suất quà trị giá gần 5 tỷ đồng cho các em thiếu nhi, học sinh.

Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” được triển khai với tổng nguồn lực huy động được gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

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Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý đoàn viên và tổ chức phong trào; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại chương trình làm việc, các ý kiến đã tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại cơ sở, nhất là việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, công tác quản lý đoàn viên và đổi mới nội dung, phương thức tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

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Anh Lâm Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được.

Anh Lâm Tùng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng của T.Ư Đoàn.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn Ninh Bình cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên; đẩy mạnh chuyển đổi số; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; quan tâm chăm lo, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

Trao tặng công trình "Bộ dụng cụ thể thao"

Ngày 12/11, Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp các đơn vị thuộc Cụm hoạt động số 2 tổ chức Chương trình trao tặng công trình thanh niên “Bộ dụng cụ thể thao” tại thôn Yên Lại (xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình).

Công trình do các đơn vị trong Cụm hoạt động số 2 gồm các tỉnh, thành Đoàn: Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên trao tặng.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình "Bộ dụng cụ thể thao".

Công trình gồm 5 thiết bị thể thao là máy đi bộ trên không, máy lắc hông, máy đẩy chân, máy xoay eo và xe đạp.

Đây là món quà thiết thực, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; khuyến khích hình thành thói quen tập luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại khu dân cư.

Hoạt động là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn trong Cụm hoạt động số 2 đối với công tác chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực ngay từ cơ sở.

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#tuổi trẻ Ninh Bình #trồng cây xanh #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #bảo vệ môi trường #công trình thanh niên #chuyển đổi số

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