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Văn hóa

Hạnh phúc từ những người cùng tôi giữ dòng điện

Trần Đức Khánh (Cần Thơ)

Tháng 8/2024, tôi khoác màu áo Nhiệt điện Cần Thơ tham dự Giải hội thao công nhân, viên chức, lao động Tổng công ty tại Phú Yên. Sau ba tháng miệt mài tập luyện, tiếng hô “Cần Thơ cố lên!” bên sân cỏ trở thành một kỷ niệm tôi vẫn mang theo.

Chuyến đi ấy gắn với niềm vui được thi đấu, nhưng khi nhìn lại, điều ở lại lâu hơn trong tôi là cảm giác mình thuộc về một tập thể. Những người cùng tôi làm việc hằng ngày cũng là những người cùng tôi tập luyện, cổ vũ và chia sẻ niềm tự hào về màu áo đang mặc.

Tôi là Trần Đức Khánh, công tác tại Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ. Những năm gắn bó với nơi này đã cho tôi nhiều trải nghiệm về nghề. Có những điều tôi hiểu qua thiết bị, qua tài liệu kỹ thuật; cũng có những điều chỉ hiểu được khi cùng đồng nghiệp vượt qua một công việc khó. Hội thao ở Phú Yên là một dịp để tôi nhìn lại những điều gần gũi ấy và nhận ra niềm vui của mình gắn với những người đang ở bên cạnh.

Ở nhà máy, chúng tôi thường gặp nhau trong những lúc phải tập trung cao độ. Có khi điện thoại vang lên vào nửa đêm, có khi thiết bị báo lỗi ngay khi ca trực mới bắt đầu. Trong những tình huống ấy, điều tôi nhớ nhất là cách mọi người cùng nhau xử lý công việc. Mỗi người vào vị trí của mình, phối hợp với đồng nghiệp, cùng hướng đến việc giữ an toàn và bảo đảm hoạt động của tổ máy. Sự bình tĩnh của những người làm cùng khiến tôi hiểu rằng trách nhiệm trong nghề không chỉ thể hiện ở phần việc mình đảm nhận, mà còn ở sự tin cậy mình tạo ra cho người khác.

Khi thiết bị được đưa trở lại hệ thống sau một lần xử lý sự cố, tôi từng đứng lặng nhìn bảng điều khiển, lòng nghẹn ngào. Đó là kết quả của nhiều người cùng góp sức. Có người trực tiếp thao tác, có người kiểm tra, có người cùng trao đổi giải pháp. Trong khoảnh khắc ấy, những giá trị như trách nhiệm và chất lượng trở nên rất cụ thể. Tôi cảm nhận được chúng qua sự cẩn thận của đồng nghiệp và qua niềm nhẹ nhõm khi công việc đã hoàn thành.

Tôi cũng nhớ những đợt sửa chữa lớn. Hơi nóng từ thiết bị, mồ hôi trên áo, những bữa cơm vội bên công việc vẫn còn trong ký ức. Anh em kỹ sư, công nhân bám từng vị trí: kiểm tra cách điện trong stator, siết bu-lông động cơ, đo điện trở tiếp điểm. Mỗi việc đều cần sự tỉ mỉ. Giữa những ngày ấy, câu nhắc nhau đo lại lần nữa là một điều rất bình thường, nhưng càng làm nghề, tôi càng thấy quý.

Một sơ suất nhỏ hôm nay có thể để lại hậu quả lớn ngày mai. Bởi vậy, lời nhắc của đồng nghiệp cũng là sự quan tâm dành cho nhau. Những người cùng làm việc muốn thiết bị được kiểm tra kỹ, muốn công việc bảo đảm chất lượng và mọi người được an toàn. Tôi học được cách nhìn sâu hơn vào những hành động giản dị ấy. Đằng sau một lần kiểm tra thêm là trách nhiệm với công việc và với người sẽ tiếp tục làm việc cùng thiết bị đó.

Những trải nghiệm ở nhà máy theo tôi đến sân cỏ Phú Yên. Ba tháng tập luyện giúp chúng tôi có thêm thời gian bên nhau ngoài công việc. Khi cùng khoác một màu áo, tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn kết vốn đã được vun đắp qua từng lần phối hợp ở phân xưởng. Tiếng cổ vũ “Cần Thơ cố lên!” khiến tôi tự hào vì được là một phần của tập thể ấy. Niềm vui không dừng lại ở những bàn thắng, mà còn ở tình đồng đội chúng tôi mang về sau chuyến đi.

Tôi nghĩ một chuyến đi có thể để lại dấu ấn bằng chính cách nó giúp mình nhìn lại nơi sẽ trở về. Phú Yên cho tôi một kỷ niệm đẹp, đồng thời giúp tôi nhận ra Nhiệt điện Cần Thơ đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của mình. Những người tôi quen qua công việc còn là những người cùng chia sẻ niềm vui, cùng cố gắng vì một điều chung. Cảm giác thuộc về ấy khiến công việc hằng ngày có thêm ý nghĩa.

Tôi nhớ căn phòng làm việc thân thuộc, bộ bàn ghế cũ, những tập tài liệu dày và chiếc máy tính sáng đèn. Qua năm tháng, nơi đó lưu lại những lần anh em tranh luận giải pháp kỹ thuật, những cái gật đầu sau khi xử lý sự cố thành công, cả sự im lặng khi có người cần được sẻ chia. Có những điều rất khó gọi tên trong lúc đang sống cùng nó. Đến khi nhìn lại, tôi mới thấy chính những điều ấy đã làm mình gắn bó.

Các ngày lễ, ngày kỷ niệm hay buổi tất niên là lúc chúng tôi ngồi lại, kể những chuyện đời thường, trao nhau nụ cười và sự quan tâm. Những món quà tri ân bên bàn làm việc cũng trở thành kỷ niệm. Sau những giờ tập trung vào thiết bị, được trò chuyện với nhau giúp tôi cảm nhận đồng nghiệp gần gũi hơn. Mỗi người có cuộc sống riêng, có những điều cần được lắng nghe; sự sẻ chia ấy làm cho nơi làm việc trở nên ấm áp.

Sự trưởng thành của tôi ở Nhiệt điện Cần Thơ diễn ra qua những trải nghiệm như vậy. Tôi hiểu hơn trách nhiệm của một người làm nghề điện, đồng thời biết trân trọng sự tận tâm của những người quanh mình. Anh bảo vệ, chị lao công, người kỹ sư hay người công nhân đều góp phần vào đời sống chung của nhà máy. Khi nhìn công việc bằng sự biết ơn, tôi thấy rõ hơn giá trị của những đóng góp vốn rất dễ trở nên quen thuộc.

Với tôi, “từ đây có một tôi khác” là quá trình nhận ra điều quý giá trong chính cuộc sống mình đang có. Qua những lần xử lý sự cố, những đợt sửa chữa lớn và chuyến hội thao ở Phú Yên, tôi hiểu rằng mình đã trưởng thành nhờ một tập thể. Tôi biết quý hơn lời nhắc cẩn thận, sự phối hợp bình tĩnh và những phút ngồi lại sau công việc. Cảm giác hạnh phúc trở nên gần gũi khi tôi hiểu mình được tin tưởng và được cùng mọi người làm một việc có ích.

Dẫu mai này công tác ở vị trí nào, tôi vẫn muốn mang theo những điều đã học được ở đây: sự tận tâm với phần việc của mình, sự trân trọng đồng đội và niềm tự hào về nghề. Kỷ niệm Phú Yên vẫn ở lại trong tôi cùng tiếng cổ vũ bên sân cỏ. Nhưng khi nghĩ về nơi mình cảm thấy thuộc về, tôi còn nhớ bảng điều khiển sau lần xử lý sự cố, bữa cơm vội trong đợt sửa chữa lớn và căn phòng quen thuộc có những người sẵn lòng sẻ chia.

Đó là tọa độ hạnh phúc của tôi. Một nơi tôi được làm việc, được học hỏi và được lớn lên cùng đồng nghiệp. Từ những ngày tháng ấy, tôi biết rằng giữ dòng điện cũng là một hành trình nuôi dưỡng niềm tin giữa con người với con người. Và người đã đổi khác trên hành trình đó, trước hết, là chính tôi.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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#Check-in Hạnh phúc #Từ đây có một tôi khác #Giữ dòng điện #Tình đồng nghiệp #Hội thao công nhân #Sống tích cực

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