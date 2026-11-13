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Vụ phát hiện hộp sọ gần làng đại học ở TPHCM: Công bố nhận dạng từ bộ răng sứ

Nguyễn Dũng

TPO - Liên quan vụ phát hiện hộp sọ cùng nhiều đoạn xương tại bãi đất trống gần Trường đại học Kinh tế - Luật, Công an TPHCM đang tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang xác minh danh tính, tìm thân nhân một người đàn ông có hộp sọ cùng các đoạn xương được phát hiện tại khu vực bãi đất trống trên đường Lương Văn Can, khu phố 3, phường Linh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 9/11, anh L.N.H.Q. trên đường đi giăng lưới bắt cá thì phát hiện một hộp sọ cùng hai đoạn xương nghi là xương cẳng chân người tại một bãi đất trống, đối diện cổng số 3 Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người này đã đến công an phường Linh Xuân trình báo.

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Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 40-50, cao khoảng 1,6 m.

Nạn nhân có một số đặc điểm nhận dạng về răng, gồm răng giả ở hàm dưới và răng bọc sứ ở hàm trên.

Về trang phục, tại hiện trường có áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải màu xanh rêu, quần dài màu xám và áo khoác màu xanh dương có chữ "Reebok" phía sau lưng. Ngoài ra, còn có đôi dép Biti's màu nâu, cỡ 40.

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Những đặc điểm nhận dạng và vật dụng này đang được cơ quan điều tra sử dụng để phục vụ việc xác minh danh tính nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người dân biết thông tin hoặc là thân nhân của người đàn ông có các đặc điểm nêu trên liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM hoặc gọi số điện thoại 0375.004.446, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Thế Tiền để cung cấp thông tin.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

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