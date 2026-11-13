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Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn

Bình Giang

TPO - Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla - Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt; nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc tiếp vào chiều 13/11 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác; khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt; nhấn mạnh Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn trân trọng, mong muốn củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Cuba; bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam với Cuba thời gian qua; nhấn mạnh thành công của công cuộc Đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Cuba.

Hai bên trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng và đổi mới phát triển đất nước; khẳng định quan hệ đồng chí anh em giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Cuba.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác, đối thoại đã thiết lập giữa hai Đảng, hai nước; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã thống nhất.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong một số lĩnh vực, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để nâng tầm quan hệ kinh tế lên tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, dược phẩm, góp phần giúp Cuba từng bước vượt qua khó khăn, đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh và đầu tư tại Cuba.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez khẳng định Đảng, Chính phủ Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất hàng tiêu dùng, y tế, dược phẩm và du lịch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba, để tiếp nối mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại – đầu tư

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư; nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác; trao đổi các giải pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương...

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Cuba về kinh nghiệm 40 năm Đổi mới; đề nghị hai bên duy trì thường xuyên rà soát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác với Cuba; tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Trước những khó khăn của Cuba hiện nay, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

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#Cuba #Bộ trưởng Ngoại giao Cuba #Quan hệ Việt Nam - Cuba

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