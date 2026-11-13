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Hai người tử vong trong vụ nổ cửa hàng gas ở TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Vụ nổ làm sập và hư hại nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, TPHCM khiến 2 người tử vong, 12 người bị thương. Trong số nạn nhân bị thương có một nạn nhân bị bỏng 90% cơ thể, đang trong tình trạng rất nặng.

BSCKI Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng tua trực Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM vào chiều tối ngày 13/11, vụ nổ gas làm sập nhà trên đường Bùi Văn Ba khiến 14 người bị nạn. Trong đó, 2 người tử vong, 9 người đang được điều trị tại các bệnh viện và 3 người đã được xuất viện.

Hai trường hợp tử vong gồm một người đàn ông khoảng 50 tuổi (chưa xác định danh tính). Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân còn lại là ông V.T.N. (55 tuổi). Nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Thi thể được bàn giao cho công an để chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trong số những người đang điều trị, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 4 bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, tay, chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường bên trong hộp sọ; các bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Một trường hợp bị bỏng 90% cơ thể

Liên quan đến vụ việc, BS CKI Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng tua trực Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân liên quan đến vụ nổ xảy ra trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM.

Trong đó, bệnh nhân N.M.Đ. (36 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy qua mặt nạ. Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và nội soi kiểm tra đường thở. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

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Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị các bệnh nhân trong vụ việc

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, cho biết bệnh nhân Đ. bị bỏng khoảng 90% diện tích cơ thể, mức độ II-III, trong đó bỏng độ III chiếm 38% diện tích cơ thể. Bệnh nhân còn bị bỏng đường hô hấp, khiến tình trạng càng nghiêm trọng.

"Bệnh nhân hiện trong tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt", bác sĩ Hiệp nói.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân D.V.T. (33 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy qua mặt nạ. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị chấn thương vùng đầu, cột sống cổ và chân.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp phim kiểm tra, hội chẩn để đánh giá mức độ tổn thương. Bệnh nhân dự kiến được chuyển đến Khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cũng theo thống kê từ Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 đang điều trị 2 trường hợp. Trong đó, bà H.T.S. (56 tuổi) bị tổn thương nội sọ sau khi bị vật thể từ vụ nổ văng trúng đầu lúc đang lưu thông trên đường. Bệnh nhân còn lại là nam thiếu niên 17 tuổi bị đa chấn thương, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đang điều trị một bệnh nhân bị tổn thương vùng chân, trong đó có vết thương đứt gân ở bàn chân phải.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, 3 bệnh nhân bị rách da bàn tay, xây xát vùng mặt, tay chân và bàn chân đã được xử trí vết thương và cho xuất viện.

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Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho các nạn nhân

Trước đó, khoảng trưa 13/11, một vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại khu vực đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM.

Sức ép từ vụ nổ khiến nhiều căn nhà bị sập và hư hỏng. Gạch đá, vật liệu xây dựng cùng nhiều đồ đạc văng ra đường, nhiều xe máy bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

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#Vụ nổ khí gas TPHCM #Bệnh viện Chợ Rẫy #Cấp cứu nạn nhân #Bỏng nặng #Sập nhà

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