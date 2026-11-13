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Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ninh

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện ngày 13/11 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 12/11 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh do xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-530.11 va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-690.77, hậu quả làm chết 3 người, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu là do lái xe mô tô biển kiểm soát 70K1-530.11 đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ theo quy định.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân, chỉ đạo lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

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Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, nhất là đường tỉnh, đường xã…, không để tồn tại các bất cập về tổ chức giao thông gây mất an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, hoạt động của xe mô tô, xe máy điện.

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#tai nạn Tây Ninh #tai nạn giao thông #Thủ tướng Chính phủ #xã Tân Hội #an toàn giao thông #điều tra

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