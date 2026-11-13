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Thực hư lời đồn lây nhiễm HIV ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Trước những lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV lan truyền trên địa bàn, UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) đã tổ chức rà soát và khuyến cáo người dân không hoang mang, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Ngày 13/11, một lãnh đạo UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số lời đồn liên quan đến tình hình lây nhiễm HIV, khiến một bộ phận người dân lo lắng, hoang mang.

Trước tình hình này, UBND xã đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp nắm bắt, rà soát và xác minh thông tin. Qua trao đổi với Trung tâm Y tế xã và Công an xã, đến nay, địa phương chưa ghi nhận cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền.

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UBND xã Ea Ning tổ chức họp xác minh tin đồn. Ảnh: Cổng thông tin xã Ea Ning.

UBND xã Ea Ning đề nghị người dân bình tĩnh, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Địa phương đặc biệt lưu ý việc truyền tai, đăng tải những nội dung có thể ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, danh dự và quyền riêng tư của người khác.

Công an xã Ea Ning đã mời 2 người có liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. Hiện, Công an xã đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định.

Lực lượng công an đang tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan; trường hợp phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và an ninh, trật tự tại địa phương sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

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Công an xã Ea Ning mời người liên quan lên làm việc.

UBND xã Ea Ning khuyến cáo người dân chủ động tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không tiếp tay lan truyền những lời đồn chưa được kiểm chứng.

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#Đắk Lắk #xã Ea Ning #tin đồn HIV #lây nhiễm HIV #thông tin chưa kiểm chứng

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