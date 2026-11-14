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Pháp luật

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Dùng chiêu khởi kiện ra tòa để hợp thức hóa khoản cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Thành - Thanh Hiền

TPO - Từ khoản vay 20,5 tỷ đồng lãi nặng, một phụ nữ ở Đà Nẵng bị đẩy số tiền phải trả lên hơn 48,6 tỷ đồng thông qua hợp đồng góp vốn dự án bất động sản giả tạo. Sau đó, người cho vay sử dụng các hợp đồng trên để khởi kiện, yêu cầu con nợ thanh toán.

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan công an, Hồng đã sử dụng các hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản giả tạo để che giấu khoản lãi mà bị can này cho bị hại vay lên đến hàng chục tỷ đồng, sau đó chính bị can đưa các hợp đồng này ra tòa án yêu cầu yêu cầu con nợ thanh toán.

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Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trần Thị Hồng.

Trước đó, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (1963, trú phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng.

Theo nội dung trình báo, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L vay tiền. Đồng thời, người này cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên tới 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà L. có thửa đất rộng khoảng 6.000m2 tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám – Lê Thanh Nghị – Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Đáng chú ý, từ khoản nợ 20,5 tỷ đồng ban đầu, chỉ trong vòng một năm, số tiền Hồng yêu cầu thanh toán đã tăng lên hơn 48,6 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, khoản tiền này được nâng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”. Đến tháng 3/2024, con số tiếp tục tăng lên hơn 48,6 tỷ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không còn khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán khoản tiền hơn 48,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép. Số tiền thu lợi bất chính được Cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù bà N.T.H.L chưa thanh toán các khoản lãi trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả tạo để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà N.T.H.L trả tiền. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

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#Trần Thị Hồng #Đà Nẵng #Cho vay lãi nặng #Hợp đồng góp vốn giả #Lợi dụng tố tụng dân sự

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