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Pháp luật

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Khởi tố 3 người dùng dao, chai thủy tinh 'hỗn chiến' sau mâu thuẫn ở quán karaoke

Đức Anh

TPO - Mâu thuẫn tại quán karaoke ở xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, ba người bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong vụ việc, các bên dùng dao, ống tuýp kim loại và chai thủy tinh để đánh nhau, khiến một người bị thương.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Công Minh, Trần Hữu Bảo và Phạm Thanh Bình về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

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Ba đối tượng (từ trái qua phải) Bảo, Bình, Minh. Ảnh: Phương Nam

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h ngày 3/9, tại quán karaoke Nhật Linh ở thôn 7 Hương Nha, xã Hiền Quan, giữa Minh và Bảo xảy ra mâu thuẫn. Dù được những người có mặt can ngăn, Minh rời quán, đến khu vườn của một hộ dân gần đó lấy dao và đoạn ống tuýp kim loại, rồi quay lại đứng chờ ở đầu ngõ dẫn vào quán.

Khoảng 30 phút sau, Bình mang theo hai vỏ chai thủy tinh đi từ quán karaoke đến nơi Minh đang đứng để giải quyết mâu thuẫn. Hai bên sau đó xô xát. Minh dùng dao chém khiến Bình bị thương; Bình dùng chai thủy tinh vỡ đâm liên tiếp vào người Minh.

Sau đó, Minh tiếp tục xảy ra xô xát với nhóm của Bảo. Việc các bên mang theo và sử dụng dao, ống tuýp kim loại, chai thủy tinh để giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh quanh khu vực.

Ngày 2/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố Minh, Bảo và Bình về tội "Gây rối trật tự công cộng".

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#Công an tỉnh Phú Thọ #Gây rối trật tự công cộng #Khởi tố bị can #Bạo lực tại quán karaoke #An ninh trật tự

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