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Pháp luật

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Khởi tố tài xế xe cẩu gây tai nạn làm 2 thiếu niên tử vong

Cảnh Kỳ

TPO - Xe cần trục (xe cẩu) bánh lốp do Phan Minh Trung điều khiển xảy ra va chạm với xe đạp điện của hai em thiếu niên 15 tuổi đang di chuyển theo chiều ngược lại, khiến 2 em tử vong.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Minh Trung (SN 1987, ngụ xã Song Phú, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

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Công an thi hành quyết định đối với Phan Minh Trung.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 23/7, Phan Minh Trung điều khiển xe cẩu trên Đường tỉnh 909. Khi đến đoạn qua ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang (Vĩnh Long), xe của Trung xảy ra va chạm với xe đạp điện do em L.N.H điều khiển, chở theo em N.H.B.D (cùng 15 tuổi, ngụ xã Cái Ngang) đang di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả, hai thiếu niên tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do cả tài xế Phan Minh Trung và em L.N.H đều lái xe đi không đúng phần đường quy định.

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#tai nạn giao thông #xe cần trục #Vĩnh Long #khởi tố tài xế #Đường tỉnh 909 #vi phạm giao thông

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