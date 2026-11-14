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Thế giới

Đức kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump không nên tạo bất ngờ trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tạo ra bất kỳ bất ngờ nào trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tuần tới.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Alaska hồi tháng 8/2025. (Ảnh: Reuters)

"Một số người lo ngại sự kiện này có thể trở thành một khoảnh khắc Anchorage thứ hai”, ông Merz phát biểu, ám chỉ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin tại Anchorage (Alaska) hồi năm 2025. "Vì vậy, tôi muốn gửi thông điệp tới Mỹ một cách rõ ràng: xin đừng tạo ra bất ngờ nào cả. Hãy tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ châu Âu và đội ngũ Ukraine”.

Ông Merz hiện đang thúc đẩy các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ Ukraine trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn của khối.

Ông cho biết đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, mặc dù việc đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn là một chặng đường dài.

Theo ông Merz, sau các cuộc gặp giữa đại diện Mỹ, Ukraine và Nga tại Abu Dhabi trong tuần này, các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​sẽ được nối lại trong những tuần tới, với sự tham gia lần đầu tiên của phía châu Âu.

Ông Mers cũng bác bỏ các yêu cầu của Nga về việc đặt cấu trúc an ninh châu Âu làm trọng tâm của các cuộc đàm phán, với lập luận rằng khuôn khổ đó vốn đã tồn tại dưới hình thức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Các cuộc thảo luận sắp tới phải tập trung vào một vấn đề cốt lõi: trong khuôn khổ nào thì an ninh của Ukraine có thể được đảm bảo một khi hòa bình đạt được? Tuy nhiên, trước hết, chúng ta phải thực sự đạt được nền hòa bình đó đã”, ông nói.

Kỳ vọng vào cuộc gặp tại Trung Quốc

Trợ lý Điện Kremlin - Yury Ushakov - cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp song phương dự kiến ​​diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc.

"Tổng thống Donald Trump dành sự quan tâm cho việc giải quyết vấn đề này", ông Ushakov lưu ý. Ông nói thêm: "Tất nhiên, các cuộc thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan đến tiến trình này sẽ tiếp tục diễn ra trong cuộc gặp tại hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến".

Trợ lý Điện Kremlin cũng cho biết, phía Nga hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại APEC sẽ tạo ra tác động tích cực đối với tình hình toàn cầu.

"Chúng tôi hy vọng cuộc gặp đầu tiên theo định dạng ba bên này sẽ mang lại tác động có lợi cho tình hình toàn cầu nói chung", ông Ushakov nói.

Sẵn sàng đối thoại với châu Âu

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, chính các quốc gia châu Âu là bên đã cắt đứt đối thoại với Mátxcơva, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn cởi mở với việc duy trì liên lạc: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối trao đổi với phía châu Âu. Nga đã nhiều lần khẳng định điều này ở các cấp độ khác nhau. Chính các nước châu Âu đã từ chối duy trì quan hệ và đối thoại với Nga”.

Theo ông Peskov, điều quan trọng hiện tại là châu Âu cần thể hiện thiện chí và chỉ định một đại diện được ủy quyền cho tiến trình đối thoại.

"Khi thấy họ thực sự có ý định đóng góp vào tiến trình hòa bình và sẵn sàng thực hiện điều đó, chúng tôi có thể cân nhắc việc mở rộng thành phần tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột tại Ukraine”, ông Peskov nói, cho biết Mátxcơva kỳ vọng vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ sớm diễn ra trong tương lai gần.

Reuters, Tass

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Nga Vladimir Putin #đàm phán hòa bình #Nga - Ukraine #Trung Quốc #hội nghị cấp cao APEC

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