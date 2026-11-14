Đại biểu Quốc hội đề nghị chặn dòng tiền lừa đảo công nghệ cao

TPO - Để bảo vệ người dân trước lừa đảo công nghệ cao và hỗ trợ người bị hại, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan công an, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông cảnh báo sớm, xác minh, ngăn chặn dòng tiền có dấu hiệu lừa đảo.

Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp để cảnh báo sớm

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Thị Thanh Lam (Vĩnh Long) bày tỏ quan tâm về chỉ tiêu kéo giảm số vụ xâm hại trẻ em và bạo lực học đường. Theo đại biểu, số vụ ghi nhận phụ thuộc vào mức độ phát hiện, tiếp nhận và xử lý.

Đại biểu Trần Thị Thanh Lam. Ảnh: Như Ý.



Đại biểu cho rằng, số vụ ghi nhận giảm chưa chắc phản ánh tình trạng xâm hại thực tế giảm và chỉ tiêu đặt quá cao có thể tạo áp lực thành tích, dẫn đến bỏ lọt tố giác.

Do đó, trong quá trình tổ chức cần quan tâm hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm mọi vụ việc được xác minh, xử lý kịp thời, trẻ em bị xâm hại được bảo vệ, hỗ trợ.

Đại biểu dẫn báo cáo về tội phạm trên không gian mạng có độ ẩn cao nên khó đặt chỉ tiêu riêng, ngoài chỉ tiêu chung là giảm 10% tội phạm công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội.

Theo đại biểu, giải trình này chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân và mục tiêu đề ra về khả năng ngăn chặn dòng tiền và thu hồi tài sản. Đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết tố giác, tỷ lệ điều tra, khám phá và tỷ lệ tài sản bị chiếm đoạt được ngăn chặn, thu hồi.

Về bảo vệ người dân trước lừa đảo công nghệ cao và hỗ trợ người bị hại, đại biểu đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan công an, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông cảnh báo sớm, xác minh, ngăn chặn dòng tiền có dấu hiệu lừa đảo.

Không bố trí hoặc thanh toán hai lần cho cùng một nhiệm vụ

Phát biểu giải trình sau đó, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, chương trình cơ bản kế thừa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết 163, tiếp tục tổ chức thực hiện bảo đảm liên tục không gián đoạn các nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Như Ý.



Bộ trưởng cho biết, chương trình được thiết kế gồm 10 dự án thành phần, gắn với nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra tương ứng. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát theo từng nội dung chi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm và nguồn kinh phí, ưu tiên dùng chung hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp, không bố trí hoặc thanh toán hai lần cho cùng một nhiệm vụ.

Về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và tính khả thi, theo bộ trưởng, các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống ma túy đến năm 2030 được kế thừa theo Nghị quyết 163 đã được Quốc hội phê duyệt. Đối với giai đoạn 2031 – 2035, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2026 – 2030 và diễn biến tình hình ma túy, khả năng cân đối nguồn lực, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu báo cáo Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm kế thừa, thực hiện đầy đủ các mục tiêu được Quốc hội quyết định, tính thực tiễn, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo.

Về kinh phí, tổng nguồn lực thực hiện chương trình, bộ trưởng cho biết, giai đoạn 2026 – 2030 sẽ từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác. Giai đoạn 2031 – 2030, kinh phí nêu trong hồ sơ mới là mức dự kiến định hướng cho các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Sau khi đánh giá tổng kết giai đoạn 2026 – 2030 sẽ rà soát, đánh giá và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về phân bổ vốn, bộ trưởng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị tiếp tục ưu tiên địa bàn trọng điểm, phức tạp, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương khó khăn và chưa tự cân đối ngân sách. Việc phân bổ phải căn cứ tiêu chí, định mức, tránh cào bằng và không giao nghĩa vụ đối ứng vượt khả năng của địa phương.