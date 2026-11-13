Dịch tả lợn châu Phi phát tán rộng tại Vĩnh Long

TPO - Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng. Dịch gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả những tháng cuối năm.

Ngày 13/11, UBND tỉnh Vĩnh Long họp bàn giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Ông Lê Văn Đông - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 39 xã, phường, một số địa phương tái dịch lần 2. Do dịch, đã phải tiêu hủy gần 4.500 con lợn (hơn 254 tấn).

Dịch tả lợn châu Phi tại Vĩnh Long và nhiều tỉnh thành miền Tây đang nguy cơ tiếp tục lây lan.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện chủng vi rút mới, chưa có vắc xin phù hợp. Đặc thù chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, một số hộ chăn nuôi còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, chưa tự giác khai báo khi lợn mắc bệnh. Trong khi cấp xã mới có địa bàn rộng, lực lượng thú y mỏng... dẫn đến nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh diện rộng.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến rất phức tạp, đã xuất hiện tại nhiều xã, phường và có chiều hướng gia tăng, phát tán trên diện rộng, một số địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt.

Theo ông Hòa, dịch bệnh gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ chăn nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thực phẩm, giá cả thị trường những tháng cuối năm. Do vậy, công tác phòng, chống dịch lúc này phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không được chủ quan, lơ là.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, một số địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt chống dịch tả lợn châu Phi.

Ông Hòa yêu cầu, Chủ tịch UBND các xã, phường nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát diện rộng do chủ quan, lơ là và chậm trễ.

Lãnh đạo UBND các xã phường được giao khẩn trương chỉ đạo rà soát cụ thể đàn heo trên địa bàn, phát hiện sớm và tiêu hủy heo bệnh đúng quy định kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng vứt xác heo chết ra kênh rạch. Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Sở NN&MT được giao chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp các địa phương hướng dẫn thực hiện các quy trình xử lý dịch bệnh.