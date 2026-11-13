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Kinh tế

Nhu cầu tiêu dùng thay đổi, cơ hội nào cho ngành thực phẩm chế biến sẵn?

P.V

Đổi mới sáng tạo đang tái định hình ngành thực phẩm chế biến sẵn. Ngày nay, một bữa ăn tiện lợi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn cần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về dinh dưỡng, hương vị và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Tiện lợi phải đi kèm với dinh dưỡng và cảm xúc

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng hiện nay đang giúp thực phẩm chế biến sẵn trở thành một trong những phân khúc được ưa chuộng. Theo Khảo sát Người tiêu dùng Việt Nam 2025 của PwC, gần 60% người tiêu dùng mua thực phẩm chế biến sẵn ít nhất một lần trong tuần. Dữ liệu từ Tetra Pak cũng cho thấy, gần một nửa người tiêu dùng toàn cầu chọn mua các bữa ăn chế biến sẵn.

Gần một nửa người tiêu dùng toàn cầu mua các sản phẩm bữa ăn chế biến sẵn.
Gần một nửa người tiêu dùng toàn cầu mua các sản phẩm bữa ăn chế biến sẵn.

Sự dịch chuyển này cũng mở ra bức tranh về nhu cầu đa dạng hơn của khách hàng. Theo Báo cáo Xu hướng thực phẩm toàn cầu 2025 của Innova, bên cạnh tiện lợi, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nguyên liệu, dinh dưỡng và những lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân.

Báo cáo cũng cho thấy người tiêu dùng tìm kiếm niềm vui và sự kết nối qua bữa ăn với 36% người tiêu dùng xem sức khỏe cảm xúc là mục tiêu sức khỏe hàng đầu, 43% tìm kiếm trải nghiệm thưởng thức độc đáo và 65% mong muốn có thêm lựa chọn thực phẩm truyền thống trên kệ siêu thị.

Sự chuyển dịch này mở ra cơ hội đổi mới của ngành thực phẩm trong việc phát triển các sản phẩm bữa ăn tiện lợi kết hợp dinh dưỡng để phù hợp và tạo ý nghĩa cho từng nhóm người tiêu dùng ở các thời điểm sử dụng khác nhau.

Khám phá cơ hội đổi mới với Tetra Recart®

Trước bối cảnh này, một trong những sáng kiến được Tetra Pak giới thiệu gần đây là Tetra Recart® – giải pháp bao bì giấy dành cho thực phẩm chế biến sẵn, mang đến thêm lựa chọn bên cạnh các định dạng truyền thống như lon kim loại và lọ thủy tinh.

Tetra Recart® có thể được ứng dụng cho nhiều nhóm thực phẩm như rau củ, các loại đậu, sốt, thủy hải sản, qua đó mở rộng khả năng phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương. Kết hợp với quy trình xử lý nhiệt phù hợp, Tetra Recart® cho phép sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không cần dùng chất bảo quản hay làm lạnh, đồng thời hỗ trợ duy trì chất lượng sản phẩm.

Bao bì giấy Tetra Recart® có thể được ứng dụng cho nhiều nhóm thực phẩm như rau củ, các loại đậu, sốt, thủy hải sản.
Bao bì giấy Tetra Recart® có thể được ứng dụng cho nhiều nhóm thực phẩm như rau củ, các loại đậu, sốt, thủy hải sản.

Định dạng bao bì này cũng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng và xu hướng khác nhau. Chẳng hạn, với nhóm khách hàng lớn tuổi quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng, doanh nghiệp có thể phát triển các bữa ăn giàu protein, kết hợp những nguyên liệu như nhân sâm, nghệ hay nấm linh chi. Trong khi đó, thế hệ Millennials ưu tiên chế độ ăn cân bằng, kiểm soát lượng calo, mở ra cơ hội cho các sản phẩm kết hợp protein từ cá, tôm, thịt với các loại đậu và nguyên liệu thực vật.

Với Gen Z, những món ăn có hương vị và kết cấu đa dạng có thể mang đến trải nghiệm thưởng thức thú vị, đáp ứng nhu cầu thư giãn sau những giờ học tập, làm việc. Bên cạnh đó, các món ăn đặc trưng của ẩm thực châu Á cũng có thể được phát triển thành sản phẩm chế biến sẵn, giúp người tiêu dùng thưởng thức những hương vị quen thuộc một cách tiện lợi hơn.

Với khả năng ứng dụng đa dạng, Tetra Recart® mở thêm lựa chọn để nhà sản xuất hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm mới, đồng thời tận dụng bề mặt bao bì để thể hiện thông tin và nhận diện thương hiệu.

Đồng hành từ ý tưởng đến kệ hàng với giải pháp tương thích đồng bộ

Việc lựa chọn một loại bao bì chỉ là bước khởi đầu. Để đưa một ý tưởng đột phá ra thị trường, doanh nghiệp cần một giải pháp hỗ trợ xuyên suốt. Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak có thể đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu phát triển ý tưởng và công thức, chế biến và xử lý nhiệt đến lựa chọn giải pháp bao bì phù hợp.

Thông qua các Trung tâm Phát triển Thực phẩm Tetra Recart®, các chuyên gia Tetra Pak có thể cùng doanh nghiệp xác định hướng sản phẩm dựa trên xu hướng thị trường và người tiêu dùng. Công thức sau đó được hoàn thiện cùng đội ngũ đầu bếp và kỹ sư công nghệ thực phẩm để phù hợp với bao bì Tetra Recart® và yêu cầu của thị trường.

Tetra Pak sẽ cùng doanh nghiệp xác định xu hướng thị trường, và hỗ trợ thiết kế, lắp đặt các dây chuyền chế biến và đóng gói phù hợp.
Tetra Pak sẽ cùng doanh nghiệp xác định xu hướng thị trường, và hỗ trợ thiết kế, lắp đặt các dây chuyền chế biến và đóng gói phù hợp.

Ở giai đoạn sản xuất, Tetra Pak hỗ trợ thiết kế và lắp đặt dây chuyền chế biến, đóng gói Tetra Recart®, hướng tới vận hành hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của quá trình sản xuất thực phẩm. Doanh nghiệp có thể xây dựng dây chuyền riêng hoặc hợp tác với mạng lưới đơn vị gia công phù hợp. Sau khi sản phẩm ra mắt, hai bên có thể tiếp tục phối hợp đánh giá và tối ưu sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Sự kết hợp giữa năng lực phát triển sản phẩm, công nghệ chế biến và giải pháp bao bì tương thích giúp doanh nghiệp tiếp cận một quy trình đồng bộ hơn, từ ý tưởng đến sản xuất. Đây cũng là cơ sở để khám phá những ứng dụng mới cho nguồn nguyên liệu nông, thủy sản phong phú của Việt Nam trong ngành thực phẩm chế biến sẵn.

Khám phá Tetra Recart® tại Triển lãm Vietnam Foodexpo 2026

Giải pháp Tetra Recart® sẽ được Tetra Pak giới thiệu tới các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Vietnam FoodExpo 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 14/11 tại gian hàng AD09-AD11, Sảnh A - trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Tại Vietnam Foodexpo 2026, Tetra Pak đã chào đón nhiều doanh nghiệp F&B đến khám phá giải pháp chế biến, đóng gói thực phẩm, nổi bật là bao bì giấy Tetra Recart®.

Với chủ đề “Đổi mới thúc đẩy tăng trưởng”, khách tham quan có thể tìm hiểu Tetra Recart® và những cơ hội đổi mới đối với thực phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường, đồng thời khám phá các ý tưởng về đồ uống protein thế hệ mới trong lĩnh vực dinh dưỡng chức năng (FSN). Các hoạt động tại gian hàng cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với chuyên gia Tetra Pak về phát triển sản phẩm và các giải pháp chế biến, đóng gói phù hợp.

Bên cạnh những hoạt động đa dạng tại gian hàng, các chuyên gia của Tetra Pak cũng tham gia chia sẻ tại Diễn đàn Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Food Forum 2026) với chủ đề “Bao bì bền vững và tuân thủ xuất khẩu: Nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU” diễn ra vào chiều 11/11.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp chế biến, đóng gói và bao bì cùng các hoạt động của Tetra Pak tại triển lãm, vui lòng truy cập tại đây.

#thực phẩm chế biến sẵn #Tetra Recart

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