Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

P.V

Với giá trị thương hiệu đạt 2,246 tỷ USD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xếp thứ 4 trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Lễ vinh danh được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thương hiệu 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/11/2026. Với chủ đề “Bản sắc hay Quy mô” (More or Core), các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia tham dự Hội nghị đã cùng trao đổi về định vị thương hiệu trong kỷ nguyên AI, xây dựng sự khác biệt, củng cố niềm tin và chuyển giá trị thương hiệu thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Giá trị thương hiệu khẳng định vị thế trên thị trường

Danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam công bố đã ghi nhận các doanh nghiệp thuộc 17 nhóm ngành, được đánh giá trên cơ sở quy mô, sức mạnh thương hiệu, vị thế cạnh tranh và giá trị kinh tế. Theo phương pháp của Forbes Việt Nam, giá trị thương hiệu được tính toán từ phần lợi nhuận có thể quy cho tài sản vô hình, kết hợp mức đóng góp của thương hiệu và đặc điểm của từng ngành.

Forbes Việt Nam vinh danh BIDV - xếp thứ 4 trong 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
Forbes Việt Nam vinh danh BIDV - xếp thứ 4 trong 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Vị trí thứ 4 trong danh sách là sự ghi nhận đối với giá trị kinh tế của thương hiệu BIDV và vị thế cạnh tranh của ngân hàng. Kết quả này tiếp nối việc BIDV có năm thứ 5 liên tiếp góp mặt trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố năm 2025.

Lấy khách hàng làm trung tâm trong phát triển thương hiệu

BIDV chú trọng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm giao dịch thuận tiện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Cùng với đó, ngân hàng thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính, gắn hoạt động kinh doanh với nhu cầu của khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lĩnh vực ngân hàng, giá trị thương hiệu được bồi đắp qua chất lượng phục vụ và khả năng đồng hành cùng khách hàng. Gắn phát triển thương hiệu với nâng cao chất lượng hoạt động là định hướng để BIDV duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng

BIDV đang triển khai Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG giai đoạn 2026 - 2030, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động ngân hàng. Theo thông tin công bố tháng 10/2026, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt gần 87.600 tỷ đồng; doanh số phát hành trái phiếu ESG lũy kế đạt 10.250 tỷ đồng và tiền gửi xanh đạt 20.300 tỷ đồng.

Việc được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 tạo động lực để BIDV tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng. Ngân hàng kiên định với định hướng LỚN - MẠNH - XANH, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

#BIDV #Top 50 thương hiệu #Forbes Việt Nam

Cùng chuyên mục

Sovico và MUFG hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực cho phát triển

Sovico và MUFG hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực cho phát triển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã trao Thoả thuận hợp tác chiến lược tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước.

Lãi suất cho vay đã giảm, doanh nghiệp còn e ngại gì?

Lãi suất cho vay đã giảm, doanh nghiệp còn e ngại gì?

TPO - Ngoài việc giảm lãi suất, doanh nghiệp mong muốn các ngân hàng minh bạch, công khai cơ chế điều chỉnh lãi suất trong suốt thời gian vay vốn. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động dự toán chi phí tài chính, xây dựng kế hoạch kinh doanh và hạn chế rủi ro khi sử dụng vốn ngân hàng.

Dịch vụ kế toán, kiểm toán: 'Rà hành vi bị cấm, chống xung đột lợi ích'

Dịch vụ kế toán, kiểm toán: 'Rà hành vi bị cấm, chống xung đột lợi ích'

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ rà lại các điều kiện, hành vi bị cấm, chống xung đột lợi ích trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng và đáp ứng các yêu cầu quản lý.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Soosan (Hàn Quốc)

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Soosan (Hàn Quốc)

Ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Chung Suk Hyun, Chủ tịch Tập đoàn Soosan (Hàn Quốc). Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh khẳng định sẽ đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện tối đa cho các dự án sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn trên địa bàn.

Giá USD thấp nhất gần 2 năm, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Giá USD thấp nhất gần 2 năm, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

TPO - Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm xuống dưới 26.000 đồng/USD, thấp nhất gần 2 năm, giúp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, máy móc tiết kiệm chi phí tốt hơn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, đầu vào rẻ hơn chưa đồng nghĩa giá hàng hóa sẽ giảm ngay, bởi còn phụ thuộc độ trễ sản xuất, tồn kho và sức ép cạnh tranh trên thị trường.

Vụ gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Đề xuất áp trần để tránh 'thổi giá'

Vụ gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Đề xuất áp trần để tránh 'thổi giá'

TPO - Phiên đấu giá đất mới diễn ra tại Ninh Bình được cho là có dấu hiệu bất thường khi có lô đất tăng tới 160 lần giá khởi điểm, lên gần 1,5 tỷ đồng/m². Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng cần siết chặt cơ chế đấu giá đất, nghiên cứu áp dụng giá trần hợp lý để tránh tình trạng giá đất tăng phi mã, ảnh hưởng đến nỗ lực bình ổn giá nhà của Chính phủ.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi CEO Jensen Huang từ chức

Cổ phiếu Nvidia lao dốc khi CEO Jensen Huang từ chức

TPO - Cổ phiếu Nvidia có lúc giảm hơn 12% sau khi Jensen Huang từ chức, trước khi thu hẹp đà mất giá. Phản ứng trái chiều trên Phố Wall cho thấy nhà đầu tư đánh giá cả rủi ro lãnh đạo lẫn triển vọng ngành AI.

Tháng 11 rộn ràng mùa hội ngộ: Từ đêm tiệc Las Vegas đến bữa tiệc Tạ ơn tại Sheraton Hanoi Hotel

Tháng 11 rộn ràng mùa hội ngộ: Từ đêm tiệc Las Vegas đến bữa tiệc Tạ ơn tại Sheraton Hanoi Hotel

Những tháng cuối năm là thời điểm hội ngộ và sum vầy. Tại Sheraton Hanoi Hotel, tháng 11 trở nên đặc biệt hơn với chuỗi trải nghiệm ẩm thực tại Oven D’or, từ đêm tiệc Las Vegas sôi động, ngày hội văn hóa ẩm thực Việt đến bữa tiệc Lễ Tạ Ơn ấm cúng bên những người thân yêu.

Khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội hơn 70 tỷ đồng

Khánh thành Nhà máy gạch tuynel Ya Hội hơn 70 tỷ đồng

Công ty TNHH Gạch Tuynel Ya Hội đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy gạch tuynel Ya Hội tại Cụm công nghiệp Phú An, thôn An Quý, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư công nghệ hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, Nhà máy gạch tuynel Ya Hội còn tạo việc làm cho nhiều lao động, ưu tiên con em địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe