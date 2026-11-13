SeABank được VISA vinh danh nhờ ứng dụng dữ liệu nâng cao hiệu quả quản lý danh mục thẻ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được Tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu trong tối ưu hóa danh mục dựa trên dữ liệu 2026” (Leadership in Data-driven Portfolio Optimization 2026) tại Hội nghị Khách hàng thường niên VISA 2026 diễn ra tại Huế.

Đại diện SeABank nhận giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu trong tối ưu hóa danh mục dựa trên dữ liệu 2026 từ VISA

Giải thưởng ghi nhận hiệu quả triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu của SeABank trong quản lý danh mục thẻ, thúc đẩy tăng trưởng thanh toán và phát triển dịch vụ theo hướng cá nhân hóa.

Giải thưởng “Leadership in Data-driven Portfolio Optimization 2026” được VISA trao tặng nhằm vinh danh các tổ chức tài chính có thành tích nổi bật trong ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu (Data Analytics) và công nghệ hiện đại vào quản lý danh mục thẻ. Các tiêu chí đánh giá tập trung vào khả năng khai thác dữ liệu để xây dựng chiến lược kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động và chuyển hóa các sáng kiến công nghệ thành kết quả thực tiễn.

SeABank được VISA đánh giá cao nhờ kết quả triển khai chương trình Next-Gen Portfolio Optimization hợp tác cùng VISA. Việc phân tích dữ liệu chuyên sâu giúp Ngân hàng có thể nhận diện đặc điểm, nhu cầu và tiềm năng của từng phân khúc, từ đó xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp, xây dựng sản phẩm dựa trên phân tích sâu về nhu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm thẻ và thúc đẩy hoạt động thanh toán.

Đặc biệt, các phân tích cũng được ứng dụng vào cải tiến hành trình trải nghiệm số trên SeAMobile, giúp tối ưu thời gian phát hành thẻ, tăng sự hài lòng với khách hàng.

Việc phân tích dữ liệu này còn giúp SeABank triển khai các chiến dịch tiếp thị có trọng tâm, lựa chọn ưu đãi phù hợp với từng nhóm khách hàng và cải thiện mức độ tương tác. Qua đó, Ngân hàng từng bước gia tăng giá trị khai thác từ danh mục khách hàng hiện hữu, đồng thời tạo cơ sở mở rộng các sản phẩm, dịch vụ thẻ. Những nỗ lực này cũng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh thẻ của SeABank, với doanh số thanh toán tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi số lượng giao dịch tăng 35%.

Năm 2026, SeABank cũng cho ra mắt tính năng Apple Pay, bắt kịp xu hướng thanh toán hiện đại nhất trên thị trường hiện nay, giúp tăng trải nghiệm thanh toán số cho khách hàng.

Trong chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank liên tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, khai thác dữ liệu và hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại. Giải thưởng từ Visa là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới, nâng cao trải nghiệm dịch vụ của Ngân hàng, đồng thời khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm trong quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng.