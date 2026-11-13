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Kinh tế

Giải pháp giao nhận linh hoạt hỗ trợ nhà bán trong mùa kinh doanh cuối năm

P.V

Cuối năm, lượng đơn tăng khiến nhà bán chịu áp lực trong khâu xử lý và gửi hàng; khách hàng cũng mong muốn nhận hàng thuận tiện hơn. Các lựa chọn giao nhận linh hoạt giúp nhà bán chủ động vận hành, đáp ứng nhu cầu của khách.

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt, nhà bán cần đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu trong quá trình giao nhận. Từ phía người bán, việc chuẩn bị, bàn giao và theo dõi đơn hàng cần được thực hiện đúng tiến độ. Ở chiều ngược lại, người mua cũng mong muốn quá trình nhận hàng thuận tiện hơn, nhất là với những đơn có nhiều sản phẩm hoặc cần kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Điều này đòi hỏi các giải pháp giao nhận không chỉ đáp ứng tiến độ vận chuyển mà còn linh hoạt hơn, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của cả người gửi và người nhận.

Linh hoạt gửi đơn mùa cao điểm

Để hỗ trợ nhà bán trong quá trình xử lý đơn hàng, các đơn vị vận chuyển thường cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi, giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian di chuyển và tập trung vào khâu chuẩn bị hàng hóa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà bán có thể cần chủ động hơn về thời gian bàn giao, chẳng hạn khi đơn hàng đã sẵn sàng nhưng chưa đến lịch lấy hàng.

Vì vậy, mạng lưới các điểm gửi hàng (drop-off) đang mang đến thêm lựa chọn cho nhà bán. Thay vì chờ nhân viên vận chuyển đến lấy, chủ cửa hàng có thể chủ động mang những đơn hàng đã chuẩn bị đến bưu cục gần nhất trong thời gian hoạt động của điểm gửi. Cách làm này đặc biệt hữu ích với những đơn cần được bàn giao sớm hoặc khi nhà bán muốn linh hoạt sắp xếp công việc trong ngày.

Tại SPX Express (SPX), dịch vụ lấy hàng tận nơi và mạng lưới điểm gửi hàng mang đến cho nhà bán thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu bàn giao khác nhau. Lấy hàng tận nơi giúp nhà bán tiết kiệm công sức vận chuyển, đặc biệt là các nhà bán có số lượng đơn hàng lớn hoặc hàng hóa cồng kềnh. Trong khi đó, hình thức tự mang hàng đến điểm gửi giúp cửa hàng chủ động đưa các đơn đã sẵn sàng vào quy trình vận chuyển mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào lịch lấy hàng của nhân viên giao nhận. Từ năm 2025, SPX đã triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, kết nối với các điểm giao nhận đối tác bên cạnh hệ thống bưu cục sẵn có. Qua đó, nhà bán có thêm địa điểm thuận tiện để gửi hàng trực tiếp.

“Vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đơn hàng tăng là tín hiệu đáng mừng. Tôi cũng chú trọng lựa chọn giải pháp hỗ trợ vận hành phù hợp để đội ngũ hiện có xử lý đơn hiệu quả hơn. Từ khi có thêm lựa chọn mang hàng đến điểm gửi SPX, tôi có thể chủ động gửi những đơn đã đóng gói xong theo từng đợt, hạn chế để hàng chờ lâu tại cửa hàng. Nhờ vậy, việc bàn giao thuận tiện hơn, nhân viên cũng bớt áp lực dồn việc và có thời gian kiểm tra hàng, chăm sóc khách chu đáo hơn. Với tôi, tăng đơn phải đi cùng với việc giữ được chất lượng phục vụ khách hàng.” chị Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội chia sẻ.

Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại các điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu vận hành.
Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại các điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu vận hành.

Linh hoạt khi nhận hàng, thuận tiện cho cả người mua và người bán

Nếu khâu bàn giao đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ phía nhà bán, thì trải nghiệm nhận hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định hoàn tất giao dịch của người mua. Với mua sắm trực tuyến, việc sản phẩm thực tế có phù hợp với nhu cầu, kích cỡ hay số lượng đặt mua hay không là những yếu tố người tiêu dùng thường quan tâm khi nhận bưu kiện.

Đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm, khi khách hàng có xu hướng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn, các lựa chọn kiểm tra hàng hoặc nhận một phần đơn hàng có thể giúp quá trình giao nhận thuận tiện hơn. Thay vì phải xử lý toàn bộ đơn hàng theo một phương án cố định, người mua có thêm cơ hội xác nhận những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, theo điều kiện áp dụng của từng dịch vụ.

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tính năng giao hàng một phần của SPX cho phép người mua nhận những sản phẩm phù hợp và gửi trả các sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao hàng, trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ. Với một số trường hợp đơn hàng có nhiều chi tiết hoặc sản phẩm, việc điều chỉnh danh mục hàng giao, hàng trả và số tiền thu hộ (COD) tương ứng cũng có thể được thực hiện tại điểm giao theo quy trình áp dụng. Toàn bộ quá trình điều chỉnh này do đội ngũ nhân viên giao nhận trực tiếp phối hợp với người bán để phục vụ nhu cầu của người mua.

Không chỉ tạo thêm thuận tiện cho người nhận, giải pháp này còn hỗ trợ nhà bán hạn chế việc phải xử lý lại toàn bộ đơn hàng khi người mua chỉ có nhu cầu giữ lại một số sản phẩm. Nhờ đó, quá trình giao nhận có thêm phương án xử lý phù hợp với tình huống thực tế, thay vì mặc định trả lại toàn bộ đơn.

Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm.
Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm.

“Nhu cầu mua sắm quần áo và đồ dùng dịp cuối năm thường tăng cao, nhưng khách hàng vẫn có những băn khoăn về kích cỡ hoặc mức độ phù hợp của sản phẩm khi nhận hàng. Với các đơn hàng đáp ứng điều kiện giao hàng một phần, khách có thể lựa chọn những món phù hợp ngay tại thời điểm giao. Điều này giúp cửa hàng tăng cơ hội bán hàng, hạn chế việc khách trả lại toàn bộ đơn chỉ vì một vài sản phẩm chưa phù hợp. Cửa hàng nhờ đó vẫn ghi nhận doanh thu từ những món khách chọn nhận, đồng thời đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế của người mua,” anh Minh Quân, nhà bán hàng tiêu dùng tại TP.HCM cho biết.

Về phía người tiêu dùng, những lựa chọn này góp phần giảm bớt sự bất tiện trong quá trình nhận hàng. Chị Khánh Linh (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thường mua vài món trong cùng một đơn, nên nếu có sản phẩm chưa phù hợp thì vẫn muốn nhận những món còn lại. Với những đơn được hỗ trợ kiểm tra và nhận một phần, tôi thấy tiện hơn vì không phải trả cả gói rồi đặt lại những món mình cần. Như vậy cũng đỡ mất công và không phải chờ thêm một lần giao hàng nữa."

Trong mùa mua sắm cuối năm, khả năng thích ứng với nhu cầu thực tế ở từng khâu giao nhận ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Từ việc chủ động lựa chọn cách bàn giao hàng đến tạo thuận tiện cho người mua khi nhận bưu kiện, các giải pháp linh hoạt của SPX góp phần giúp nhà bán duy trì tiến độ xử lý đơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, qua đó gia tăng cơ hội hoàn tất giao dịch và tăng trưởng doanh thu.

Ưu đãi gửi hàng cùng SPX trong tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, SPX triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc, bao gồm ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho tất cả các nhà bán và chương trình giá dùng thử 11.000 đồng cho nhà bán mới.

Các ưu đãi áp dụng theo thể lệ cụ thể của từng chương trình, xem thêm tại đây.

Để được tư vấn dịch vụ vận chuyển SPX, vui lòng liên hệ Hotline 1900 6885 - phím 1.

#SPX Express #giao nhận linh hoạt

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