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Kinh tế

Vietbank tìm ra chủ nhân giải thưởng xe máy điện trị giá 50 triệu đồng

P.V

Tối 10/11, Vietbank đã tổ chức buổi livestream quay số đầu tiên trong khuôn khổ chương trình “Tích lũy vui - Vui vi vu” , chương trình ưu đãi quy mô lớn nhất năm 2026 của ngân hàng. Tại sự kiện, giải thưởng cao nhất của kỳ quay số tháng là xe máy điện VinFast Kinet trị giá 50 triệu đồng đã tìm được chủ nhân may mắn. Buổi quay số diễn ra công khai, minh bạch trên các nền tảng Facebook, TikTok, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 10.000 khách hàng tham gia cùng hàng chục nghìn phần quà được trao tặng. Trong phiên livestream đầu tiên, Vietbank đã tìm ra chủ nhân may mắn của loạt giải thưởng gồm: 01 xe máy điện VinFast Kinet, 02 tai nghe Apple AirPods Pro 3 2025 USB-C, 05 giải tiền chuyển khoản trị giá 1 triệu đồng/giải và 12 giải tiền chuyển khoản trị giá 500.000 đồng/giải.

Khoảnh khắc công bố khách hàng trúng thưởng xe máy điện VinFast Kinet tại livestream quay số
Khoảnh khắc công bố khách hàng trúng thưởng xe máy điện VinFast Kinet tại livestream quay số

Trong đó, khách hàng Pham Thuy Tuan Oanh – TTKD Bình Tân là chủ nhân giải thưởng xe máy điện VinFast Kinet trị giá 50 triệu đồng; khách hàng Nguyen Cong Tuan – TTKD Đà Nẵng và khách hàng Huynh Hoang Dung – TTKD An Hòa trúng thưởng tai nghe Apple AirPods Pro 3. Vietbank sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với các khách hàng trúng thưởng để hướng dẫn và thực hiện thủ tục trao giải trong thời gian sớm nhất.

Vietbank tìm ra chủ nhân giải thưởng xe máy điện trị giá 50 triệu đồng ảnh 2Danh sách người trúng giải livestream quay số đầu tiên của chương trình “Tích lũy vui – Vui vi vu”

Chuyến du lịch châu Âu, Iphone 18 Promax đón đợi chủ nhân

Từ nay đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Vietbank với số tiền tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng hoặc 180 – 425 ngày sẽ có cơ hội tham gia “Tích lũy vui – Vui vi vu”, nhận về nhiều quà tặng giá trị. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn gửi tiết kiệm tại quầy hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn khuyến mãi trực tuyến trên ứng dụng Vietbank Digital Plus.

Mỗi khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện được cấp mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số hàng tháng và kỳ quay số cuối chương trình. Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiết kiệm online được nhận thêm lượt quay may mắn trên ứng dụng Vietbank Digital Plus, với cơ hội nhận tiền chuyển khoản trị giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Đối với khách hàng gửi tại quầy, Vietbank dành tặng các phần quà thương hiệu thiết thực như áo mưa, nón bảo hiểm, bình giữ nhiệt, nồi lẩu điện.

Chương trình “Tích lũy vui – Vui vi vu” mang đến cho khách hàng cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch châu Âu dành cho gia đình 4 người
Chương trình “Tích lũy vui – Vui vi vu” mang đến cho khách hàng cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch châu Âu dành cho gia đình 4 người

Kỳ quay số tháng tiếp theo, dự kiến vào ngày 10/12/2026 và 15/01/2027 (cùng ngày với kỳ quay số cuối chương trình) tiếp tục mang đến nhiều phần quà hấp dẫn như iPhone 18 Pro Max, xe máy điện VinFast Kinet, tai nghe Apple AirPods Pro 3 2025 USB-C cùng loạt giải thưởng tiền chuyển khoản trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tại kỳ quay số cuối chương trình, khách hàng có cơ hội trúng 01 chuyến du lịch châu Âu dành cho gia đình 4 người, 03 xe máy Vespa Sprint ABS 125 Rosso Affascinante, 15 đồng hồ thể thao Garmin Venu 3S và 31 sổ tiết kiệm Vietbank trị giá 5 triệu đồng.

“Tích lũy vui – Vui vi vu” hướng đến khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, vừa tích lũy tài chính để chủ động thực hiện các mục tiêu trong tương lai, vừa có cơ hội nhận thêm những phần quà hấp dẫn.

Cơ hội sở hữu những giải thưởng giá trị vẫn đang chờ đón khách hàng. Tham gia ngay “Tích lũy vui – Vui vi vu” tại: https://www.vietbank.com.vn/landingpage/chuong-trinh-khuyen-mai/huy-dong-2026.html

#Vietbank #Tích lũy vui Vui vi vu

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