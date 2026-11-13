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Kinh tế

Bình Điền đồng hành nâng tầm Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Tất cả vì lợi ích của người nông dân

Ngọc Vân

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền vừa có buổi làm việc giữa Ban Tổng Giám đốc Công ty và đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, nhằm thống nhất các nội dung hợp tác chiến lược hướng tới Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất với tiếng nói chung. Mọi hoạt động của Lễ hội và doanh nghiệp đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, lâu dài cho người nông dân trồng cà phê.

Nhấn mạnh chủ đề kỳ này là “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền khẳng định quyết tâm giúp người nông dân chuẩn hóa quy trình canh tác, bảo vệ sức khỏe đất và minh bạch nguồn gốc xuất xứ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe và nâng cao thu nhập trên chính mảnh vườn của mình.

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Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 tại Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Trên tinh thần gắn bó hơn 20 năm qua, hai bên đã thống nhất triển khai chuỗi chương trình hành động trọng điểm dưới sự tham gia chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổ chức và đầu tư kinh phí bởi Công ty CP Phân bón Bình Điền

Cụ thể, Hội thi Nhà nông đua tài gắn với tôn vinh nông dân: đổi mới phương thức đánh giá thực địa từ 16 cụm mô hình chuẩn (48 hộ tại 6 tỉnh), đồng thời xây dựng bộ tiêu chí minh bạch để vinh danh xứng đáng những hộ trồng cà phê xuất sắc dự kiến ngay trong đêm Chung kết truyền hình trực tiếp.

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Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ về định hướng hoạt động của Công ty, đồng thời khẳng định mục tiêu xuyên suốt của Phân bón Bình Điền: "Lấy lợi ích của nông dân làm cốt lõi, Bình Điền sẵn sàng dốc lòng cho mọi chương trình đem lại hiệu quả bền vững cho nhà nông".

Tổ chức Hội thảo Sức khỏe đất: chính thức đưa diễn đàn khoa học chuyên sâu về quản lý dinh dưỡng, cải tạo đất và canh tác thích ứng biến đổi khí hậu do Bình Điền khởi xướng trở thành sự kiện hưởng ứng chính thức của Lễ hội.

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Lãnh đạo hai bên đã đi đến sự đồng thuận cao tại buổi làm việc giúp đặt nền móng vững chắc để kỳ Lễ hội lần thứ 10 năm 2027 sẽ tiếp tục mang đến nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó là không gian Hội trại Cà phê nhằm tạo điểm hẹn giao lưu văn hóa, chuyển giao kỹ thuật và trạm trải nghiệm số cho đoàn viên thanh niên các xã vùng trọng điểm cà phê tại khuôn viên Bảo tàng Biệt Điện.

Ngoài tham gia bằng chuỗi các hoạt động trọng điểm nêu trên, Bình Điền còn thống nhất nâng gói tài trợ trực tiếp cho Lễ hội lên 20% so với kỳ lễ hội năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế Nhà tài trợ Kim Cương đồng hành thủy chung cùng Tây Nguyên.

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Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền thay mặt đoàn làm việc hai bên trao gửi đến nhau những món quà lưu niệm thể hiện tinh thần hợp tác bền chặt và gửi gắm niềm tin vào sự thành công rực rỡ của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 sắp tới.

Sự đồng thuận cao tại buổi làm việc đặt nền móng vững chắc để kỳ Lễ hội lần thứ 10 không chỉ là ngày hội văn hóa – thương mại quy mô quốc tế, mà thực sự trở thành đòn bẩy nâng cao vị thế hạt cà phê Robusta Việt Nam và nâng cao đời sống cho hàng triệu hộ nông dân.

#Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột #Phân bón Bình Điền #Cà phê Robusta #Nông dân trồng cà phê #Sức khỏe đất #Bình Điền

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