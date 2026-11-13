Chứng khoán thoát phiên giảm điểm trong phút chót

TPO - VN-Index đảo chiều vào cuối phiên 13/11, chốt tuần trong sắc xanh nhưng mức tăng rất khiêm tốn. Trong khi cổ phiếu ngân hàng như STB, TCB hỗ trợ chỉ số, nhóm bất động sản và chứng khoán vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh tại VIX, trong khi tiếp tục bán ròng FPT hơn 221 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa dưới tham chiếu, có thời điểm lùi về 1.724 điểm trước khi hồi phục lên vùng 1.737 điểm. Áp lực bán xuất hiện trở lại vào cuối phiên, song lực cầu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số đảo chiều, đóng cửa tại 1.734 điểm, tăng chỉ 0,18 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 14.776 tỷ đồng. Trên cả 3 sàn, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 368 mã giảm.

VN-Index đảo chiều vào cuối phiên 13/11, mức tăng rất khiêm tốn. Ảnh minh họa.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò đáng kể trong nỗ lực giữ sắc xanh cho VN-Index. STB là điểm sáng khi tăng hơn 3%, TCB tăng gần 1,4%. VPB, MSB và HDB cũng giao dịch tích cực. Ở chiều ngược lại, BID, SHB, MBB và LPB giảm giá, khiến diễn biến toàn ngành vẫn phân hóa.

FPT cũng đảo chiều tăng 1,1%, lấy lại mốc 50.000 đồng/cổ phiếu sau những phiên chịu áp lực bán mạnh. Tuy nhiên, diễn biến giá tích cực chưa giúp cổ phiếu này thoát khỏi sức ép từ nhà đầu tư nước ngoài.

Tại nhóm bất động sản, VIC và VHM gần như đi ngang, trong khi CEO, PDR, DIG giảm trên 2%. NLG và KDH giữ được sắc xanh. Một số cổ phiếu công nghiệp, xây dựng như GEX, CII, VCG chịu áp lực điều chỉnh, trái chiều với GMD, VJC và CTD tăng giá.

Nhóm tiện ích có diễn biến nổi bật hơn khi POW tăng mạnh, cùng với REE giữ sắc xanh. Trong khi đó, nhóm chứng khoán nhìn chung kém tích cực, nhiều cổ phiếu tiếp tục giảm điểm.

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài là điểm nhấn đáng chú ý trong phiên. Sau khi bán ròng trong buổi sáng, khối ngoại đảo chiều mua mạnh vào buổi chiều, đưa giá trị mua ròng trên HoSE lên khoảng 300 tỷ đồng, tâm điểm là VIX với phần lớn giao dịch tập trung trong phiên chiều. POW, VJC, HDB, MSN, TCB và KDH cũng nằm trong nhóm được mua ròng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục bị bán ròng hơn 221 tỷ đồng, dù giá cổ phiếu đã phục hồi trong phiên. GMD, BID cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ra.

VN-Index kết thúc tuần quanh mốc 1.735 điểm, gần như đi ngang so với phiên trước. Dòng tiền có dấu hiệu tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ, nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán, cho thấy nhịp hồi phục chưa thực sự lan tỏa.