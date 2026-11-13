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Kinh tế

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Bán ròng trăm nghìn tỷ, khối ngoại vẫn tìm cơ hội ở Việt Nam

Việt Linh

TPO - Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 120.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm nay, ngay cả sau khi thị trường được FTSE Russell nâng hạng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều tập đoàn ngoại vẫn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phần, mở rộng sở hữu và tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Khối ngoại bán ròng hơn 120.000 tỷ đồng

Thống kê đến hết phiên 12/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 120.000 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu trên HoSE, trong đó VHM bị bán ròng khoảng 23.000 tỷ đồng, FPT khoảng 17.000 tỷ đồng và VIC khoảng 11.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, diễn biến này vẫn tiếp diễn sau khi chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Riêng khoảng một tháng rưỡi sau thời điểm nâng hạng, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE đã lên gần 30.000 tỷ đồng, bằng khoảng 1/4 tổng giá trị bán ròng từ đầu năm đến thời điểm đầu tháng 11.

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Khối ngoại bán ròng hơn 120.000 tỷ đồng. Dữ liệu: Vietstock

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cho rằng cần nhìn nhận làn sóng rút vốn trong xu hướng dịch chuyển dòng tiền toàn cầu. Lãi suất tại Mỹ, châu Âu và một số nền kinh tế có xu hướng tăng trở lại, trong khi rủi ro toàn cầu gia tăng, khiến nhà đầu tư chuyển tiền về những thị trường có mức sinh lời hấp dẫn hơn so với rủi ro.

Theo ông Lực, khu vực châu Á đang chịu áp lực rút vốn khoảng 50 tỷ USD, còn nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tại Việt Nam khoảng 122.000 tỷ đồng, tương đương 4,7 tỷ USD. Vì vậy, không thể chỉ trông chờ vào câu chuyện nâng hạng để đảo chiều dòng tiền. Việt Nam cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đặc biệt phát triển mạnh thị trường vốn, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp và thị trường quỹ.

Muốn hút vốn ngoại phải có thêm cơ hội đầu tư

Trong khi khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng cổ phiếu Việt Nam, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục lập kỷ lục. Các thương vụ đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A) vẫn diễn ra. Tập đoàn Elmet (Mỹ) sẽ chi 124,75 triệu USD mua 4,99% vốn Masan High-Tech Materials. Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) hoàn tất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh. Qua pháp nhân này, Kokuyo gián tiếp sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại Tập đoàn Thiên Long.

Chuyên gia tài chính Đào Phúc Tường cho rằng, nhìn vào số liệu FDI và hoạt động M&A, thị trường Việt Nam vẫn rất sôi động so với nhiều nước xung quanh.

Hiện nay, Việt Nam không còn là thị trường mới đến mức phải đi thuyết phục nhà đầu tư quốc tế như trước. Hằng ngày, các tổ chức tài chính lớn như HSBC, JP Morgan... đều có báo cáo khi Việt Nam xuất hiện thông tin nổi bật. "Nghĩa là Việt Nam đã nằm trong "radar" của họ", ông Tường cho biết.

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FDI tăng cao kỷ lục trong khi khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa.

"Vấn đề là khi đến với Việt Nam, họ sẽ giải ngân vào đâu. Đầu tư vào Việt Nam thì đầu tư vào cái gì?", ông Tường đặt câu hỏi và cho rằng định giá rẻ chưa chắc là yếu tố quyết định, nhưng nếu định giá rẻ đi kèm một yếu tố thúc đẩy thị trường đi lên, thị trường có thể tăng trưởng rất mạnh.

"Để thu hút dòng tiền quay trở lại, chúng ta phải giải quyết được những quan ngại của nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang phân bổ lượng vốn lớn cho các dự án trọng điểm, vấn đề là khi nào tác động lan tỏa từ những dự án này đến các nhóm doanh nghiệp còn lại mới xuất hiện? Hay những doanh nghiệp khác sẽ bị lấn át và lợi nhuận không tăng trưởng?", ông Tường nêu vấn đề.

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#khối ngoại #bán ròng #đầu tư Việt Nam #FTSE Russell #FDI Việt Nam #M&A

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