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Kinh tế

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ về kích cầu cuối năm trên livestream

P.V

Ngày 11/11, đại diện Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ về chương trình kích cầu Vibrant HCMC 2026 trên livestream Shopee do Social Elite phối hợp triển khai.

Tại phiên livestream, ông Lê Minh Trung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển bền vững trực thuộc Sở Công Thương TP.HCM, chia sẻ về Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 mang tên Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) - Sống động TPHCM. Chương trình kết nối các hoạt động thương mại, mua sắm, du lịch, giải trí và thanh toán số.

Vibrant HCMC 2026 kết nối mùa mua sắm trên nhiều nền tảng

Thông qua phần chia sẻ của ông Lê Minh Trung, người xem có thêm thông tin về định hướng kích cầu của Thành phố cũng như những hoạt động, trải nghiệm dành cho người dân và du khách trong khuôn khổ Vibrant HCMC 2026.

Đáng chú ý, đại diện Sở Công Thương cùng Lê Dương Bảo Lâm tham gia thao tác tung ưu đãi Vibrant HCMC 2026, đưa chương trình đến gần hơn với người xem. Sự xuất hiện của đại diện cơ quan quản lý góp phần đưa thông tin về chương trình đến gần hơn với công chúng thông qua một nền tảng có lượng người dùng và tương tác trực tuyến.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ về kích cầu cuối năm trên livestream ảnh 1Ông Lê Minh Trung chia sẻ thông tin về Vibrant HCMC 2026 trong phiên livestream do Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt.

Vibrant HCMC được xây dựng theo mô hình “5 trong 1”, kết nối năm lĩnh vực gồm mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số. Việc đặt các hoạt động này trong một chương trình chung giúp người dân và du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhu cầu tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm.

Vibrant HCMC dự kiến kết nối 57 sự kiện và hoạt động kích cầu, với sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu tại thời điểm triển khai. Các hoạt động bao gồm chương trình mua sắm, khuyến mại, văn hóa, du lịch, giải trí và trải nghiệm tiêu dùng trực tiếp lẫn trực tuyến.

Trong đó, thương mại điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chương trình khuyến mại đến người tiêu dùng trên quy mô rộng.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ về kích cầu cuối năm trên livestream ảnh 2

Vibrant HCMC kết nối hoạt động mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số trong mùa kích cầu cuối năm.

Việc thương mại điện tử được đưa vào mô hình “5 trong 1” của Vibrant HCMC cho thấy kênh này đang trở thành một phần trong các chương trình thúc đẩy tiêu dùng của thành phố. Hoạt động kích cầu nhờ đó không chỉ diễn ra tại điểm bán hoặc sự kiện trực tiếp mà còn được mở rộng trên môi trường số.

Social Elite góp phần triển khai điểm chạm social commerce

Trên nền tảng thương mại điện tử, social commerce là hoạt động kết hợp nội dung giải trí, tương tác trực tiếp và mua sắm, giúp người xem vừa theo dõi livestream, vừa tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin ưu đãi.

Trong mô hình này, vai trò của các doanh nghiệp triển khai social commerce không chỉ nằm ở việc tổ chức một phiên phát sóng. Những đơn vị như Social Elite còn tham gia xây dựng mạch nội dung, phối hợp người dẫn chương trình với nền tảng và vận hành các thành phần thương mại nhằm tạo nên trải nghiệm liền mạch cho người xem.

Với phiên livestream ngày 11/11, Social Elite phối hợp sắp xếp cấu trúc nội dung để phần chia sẻ về Vibrant HCMC 2026 được đặt trong bối cảnh phù hợp với người dùng Shopee. Phần thông tin về chương trình, nội dung giải trí và hoạt động mua sắm được phân chia theo từng vai trò cụ thể.

Theo đó, ông Lê Minh Trung chia sẻ thông tin về Vibrant HCMC 2026; Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt chương trình, duy trì tương tác và giới thiệu sản phẩm; Shopee cung cấp nền tảng phát sóng cùng các công cụ hỗ trợ hoạt động mua sắm. Social Elite phối hợp triển khai nội dung và vận hành tổng thể phiên livestream.

Việc phân định rõ vai trò giúp thông tin về chương trình kích cầu được truyền tải trong một định dạng phù hợp với nền tảng, cân bằng giữa nội dung cung cấp thông tin và nội dung thương mại.

Ở góc độ thị trường, sự tham gia của những doanh nghiệp có năng lực triển khai social commerce như Social Elite góp phần chuyển hóa các mục tiêu truyền thông thành nội dung phù hợp với hành vi người dùng số. Qua đó, livestream không chỉ phục vụ hoạt động bán hàng mà còn có thể trở thành kênh chuyển tải thông tin về những chương trình và hoạt động của thành phố đến nhóm công chúng rộng hơn.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ về kích cầu cuối năm trên livestream ảnh 3Nội dung sản phẩm và ưu đãi trong phiên livestream được Lê Dương Bảo Lâm trực tiếp giới thiệu đến người xem.

Đợt phát trực tiếp ngày 11/11 cho thấy một cách tiếp cận mới trong mùa kích cầu: kết hợp thông tin chương trình, nội dung giải trí và trải nghiệm mua sắm trên cùng một nền tảng nhưng vẫn bảo đảm ranh giới vai trò giữa các bên. Sự tham gia của Social Elite trong quá trình triển khai góp phần đưa Vibrant HCMC 2026 đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng rõ của doanh nghiệp social commerce trong hệ sinh thái truyền thông và thương mại hiện nay.

#Vibrant HCMC 2026 #kích cầu cuối năm

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