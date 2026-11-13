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Kinh tế

SHB đứng thứ 10 trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 của Forbes Việt Nam

P.V

Ngày 12/11, tại lễ vinh danh 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được xướng tên ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, với giá trị thương hiệu đạt 836 triệu USD. Trước đó, SHB từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021.

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Ông Đồng Xuân Hòa, Quyền Giám đốc Khối Marketing & Phát triển thương hiệu SHB đại diện Ngân hàng nhận vinh danh Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2026

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 11 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu. Theo công bố, 50 thương hiệu được lựa chọn năm nay có tổng giá trị thương hiệu 25,75 tỷ USD, trải rộng 17 nhóm ngành, từ ngân hàng, công nghiệp, bất động sản, tiêu dùng đến y tế, công nghệ và dịch vụ. Đáng chú ý, riêng 10 thương hiệu đứng đầu đã đóng góp hơn 20,5 tỷ USD, tương đương gần 80% tổng giá trị của toàn danh sách.

Việc SHB góp mặt trong Top 10 với giá trị thương hiệu 836 triệu USD là sự ghi nhận đối với hành trình 33 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng, đồng thời phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của thương hiệu SHB trên thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam.

“Việc được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 là niềm tự hào và sự ghi nhận ý nghĩa đối với nỗ lực của SHB. Với chúng tôi, một thương hiệu có giá trị không chỉ được đo bằng quy mô hay những con số, mà còn bằng niềm tin của khách hàng, đối tác và xã hội. Dấu mốc này tiếp thêm động lực để SHB tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế”, đại diện SHB chia sẻ.

Dấu mốc Top 10 thương hiệu dẫn đầu đến đúng thời điểm SHB kỷ niệm 33 năm thành lập và bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ngân hàng đang chuyển mình với diện mạo thương hiệu hiện đại, tinh thần đổi mới và định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”. Trong đó, công nghệ là động lực bứt phá với định hướng 5 FIRST: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

Tháng 4/2026, SHB công bố nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hình tượng chữ S gắn với dáng hình Việt Nam, kết hợp triết lý “trời tròn – đất vuông”, đưa yếu tố văn hóa dân tộc vào một diện mạo hiện đại, hướng đến công nghệ và hội nhập.

Song song với hoạt động kinh doanh, SHB chú trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Ngân hàng xây dựng Khung Tài chính Bền vững, thúc đẩy các hoạt động tài chính xanh, đồng hành cùng những dự án năng lượng sạch, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam. Các chương trình an sinh xã hội như xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng trường học, trao học bổng cho trẻ em nghèo… được triển khai tại nhiều địa phương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.

Dấu ấn trên thị trường trong nước và quốc tế

Bên cạnh Forbes Việt Nam, thương hiệu SHB cũng liên tiếp nhận được sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2026, SHB được Brand Finance xướng tên trong Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới; đồng thời góp mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín do Vietnam Report công bố và nhận giải thưởng “Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt nhất Việt Nam” của The Asian Banker.

Những ghi nhận này phản ánh sự phát triển đồng thời của SHB trên nhiều phương diện, từ năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm dịch vụ đến uy tín thương hiệu và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.

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SHB đang chuyển mình với diện mạo thương hiệu hiện đại, tinh thần đổi mới và định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Mới đây, SHB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng SGP do Quỹ tín thác ADB bảo lãnh và được S&P Global Ratings xếp hạng “AA”. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tiếp tục huy động khoản vay hợp vốn thành công do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) điều phối, cùng nhóm tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh chính gồm State Bank of India, CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank và MUFG Bank. Điều đó cho thấy, SHB đáp ứng những chuẩn mực quốc tế hàng đầu và hội nhập mạnh mẽ với nền tài chính thế giới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, SHB lãi trước thuế đạt hơn 14.309 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2025. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Ngân hàng đạt khoảng 993.512 tỷ đồng, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức khoảng 19,21%, thuộc nhóm tốt nhất ngành ngân hàng.

Sự tăng trưởng lợi nhuận và hoạt động an toàn, hiệu quả đáp lại sự tin tưởng của cổ đông, nhà đầu tư dành cho ngân hàng. Với hơn 200.000 cổ đông, SHB là một trong những ngân hàng có cơ cấu cổ đông đại chúng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu SHB thuộc VN30 – nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao trên thị trường, khẳng định vị thế của Ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết hàng đầu.

Mặt khác, kết quả kinh doanh tích cực tiếp tục tạo dư địa để SHB đầu tư cho những mục tiêu dài hạn. Ngân hàng đang triển khai quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện dựa trên bốn trụ cột: cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xuyên suốt quá trình đó là hệ giá trị văn hóa “Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm” – được truyền thừa và tạo nên bản sắc của SHB xuyên suốt 33 năm.

Từ nền tảng đã được xây dựng, SHB đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng lớn hơn: xây dựng một ngân hàng năng động, hiện đại, hội nhập và có năng lực cạnh tranh ngày càng cao. Dấu mốc Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026 vì thế không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành quả đã đạt được, mà còn là động lực để SHB tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

#SHB #Forbes Việt Nam

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