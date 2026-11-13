Sagourmet ra mắt bộ sưu tập quà Tết 2027 cao cấp - đa dạng - chất lượng

Mỗi dịp Tết, món quà không chỉ để biếu tặng. Nó còn cho thấy sự thấu hiểu và cách người tặng gìn giữ mối quan hệ. Với tinh thần đó, Sagourmet ra mắt bộ sưu tập quà Tết 2027, dành cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân đang tìm một món quà đủ chỉn chu để trao đi và đủ tinh tế để được nhớ lâu.

BST quà Tết 2027 tại Sagourmet

Điểm nhấn của bộ sưu tập quà Tết 2027 nằm ở ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ những biểu tượng cát tường trong văn hóa Á Đông. Sagourmet lựa chọn sắc đỏ làm gam màu chủ đạo, kết hợp cùng vàng kim và những họa tiết trang trí đa sắc, tạo nên diện mạo nổi bật, sang trọng và đậm không khí lễ hội.

Trong quan niệm truyền thống, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, niềm vui và khởi đầu thuận lợi; sắc vàng gợi nhắc đến tài lộc, sung túc và sự thịnh vượng. Sự kết hợp hai gam màu không chỉ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới hanh thông, đủ đầy.

BST Tết năm nay gây ấn tượng với thiết kế tinh tế, độc đáo

Các họa tiết được sắp xếp theo bố cục đối xứng, kết hợp những đường nét uốn lượn, hình khối và chi tiết trang trí mang tính biểu tượng. Cấu trúc hình tròn cùng các họa tiết chuyển động quanh tâm hộp gợi liên tưởng đến sự viên mãn, đoàn tụ và dòng chảy liên tục của những điều tốt đẹp. Điểm nhấn chữ S ở trung tâm tạo dấu ấn nhận diện riêng, đồng thời kết nối tổng thể thiết kế với thương hiệu Sagourmet.

Từng chi tiết được phối hợp có chủ đích, tạo nên sự cân bằng giữa màu sắc, hình khối và họa tiết. Tổng thể vừa mang tinh thần Tết truyền thống, vừa thể hiện phong cách quà tặng hiện đại, phù hợp với những món quà dành cho các mối quan hệ trân trọng.

BST quà Tết 2027 nổi bật với sự kết hợp tinh tuyển từ những sản phẩm chất lượng, đa dạng

Song hành cùng thiết kế bao bì ấn tượng, mỗi hộp quà trong bộ sưu tập Tết 2027 là sự kết hợp tinh tuyển giữa các dòng rượu ngoại, bánh quy, chocolate nhập khẩu và hạt dinh dưỡng cao cấp. Sự chọn lọc khắt khe về chất lượng và xuất xứ giúp Sagourmet mang đến nhiều phương án phối hợp linh hoạt, từ những set quà tinh tế, hiện đại đến các bộ lễ hộp thượng hạng. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn món quà phù hợp với từng đối tượng người nhận, ngân sách và thông điệp tri ân muốn gửi gắm.

Đại diện Sagourmet chia sẻ: “Quà Tết là dịp để doanh nghiệp và mỗi gia đình gửi gắm sự trân trọng. Với bộ sưu tập 2027, chúng tôi muốn mỗi hộp quà thể hiện đúng tiêu chuẩn của một thương hiệu tuyển chọn: sản phẩm chất lượng, thiết kế chỉn chu và trải nghiệm trọn vẹn từ lúc nhận đến lúc mở quà.”

Khám phá bộ sưu tập quà Tết 2027 của Sagourmet tại: https://sagourmet.vn/qua-tet/

Không chỉ dừng lại ở các set quà sẵn có, Sagourmet cung cấp giải pháp quà tặng doanh nghiệp với các dịch vụ tư vấn sản phẩm, thiết kế hộp quà, in logo, sản xuất bao bì theo yêu cầu, cung ứng số lượng lớn và hỗ trợ giao hàng.

Doanh nghiệp có thể cá nhân hóa thiết kế bằng màu sắc, logo và dấu ấn nhận diện riêng, tạo nên những bộ quà đồng bộ với hình ảnh thương hiệu. Sagourmet đồng hành từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn thành phần đến hoàn thiện và bàn giao, giúp tối ưu quá trình chuẩn bị quà tặng trong mùa cao điểm cuối năm.