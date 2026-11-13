Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng hơn 80 km sắp khởi công

TPO - Tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dài hơn 80 km với tổng mức đầu tư 29.300 tỷ đồng. Dự kiến dự án khởi công vào ngày 19/12.

Chiều 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh đi kiểm tra hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc, tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dài hơn 80 km với tổng mức đầu tư dự kiến là 29.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên có chiều dài khoảng 60 km và Cao Bằng gần 22 km.

Hiện nay, công tác rà soát, xác định khối lượng thu hồi đất, tài sản, vật kiến trúc và phương án bồi thường, tái định cư đang được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (áo trắng) - kiểm tra thực địa dự án.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh cho biết việc thống nhất hướng tuyến có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống nhất phương án hướng tuyến. Trong quá trình nghiên cứu, cần ưu tiên lựa chọn phương án tối ưu, giảm thiểu ảnh hưởng đến nhà ở, đất đai và đời sống người dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12.

Dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc Kạn - Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 5/11 tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với tỉnh Cao Bằng để tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua Thái Nguyên.

Dự án được chia thành ba hợp phần, gồm hai dự án giải phóng mặt bằng do từng tỉnh triển khai và một dự án xây dựng tuyến cao tốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục làm rõ trách nhiệm bố trí vốn, phương án xây dựng khu tái định cư và phạm vi giải phóng mặt bằng các bãi đổ thải.